“Imagina cosas antes que le llegue la pelota”: Juan Román Riquelme elogia a Carlos Palacios en Boca Juniors y asegura que “hacía mucho que no veía a un jugador” tan talentoso

Carlos Palacios ha dejado tan buena impresión en sus primeros partidos oficiales con la camiseta de Boca Juniors que a los elogios que ha recibido desde la hinchada boquense y prensa deportiva argentina, esta semana sumó el del máximo referente histórico e ídolo del club xeneize, Juan Román Riquelme.

Y es que el actual presidente de la institución transandina, principal gestor en la contratación del chileno en Boca Juniors, no dudó en apuntar a Palacios como su mejor refuerzo para esta temporada, una en la que el exjugador de Colo Colo, Vasco, Inter de Porto Alegre y Unión Española, lo llevó incluso a recordar su infancia en la que, según contó en entrevista con TNT Sports Argentina, disfrutaba viendo en la cancha a los talentosos “10” del balompié transandino.

Los elogios de Juan Román a Carlos Palacios

Si bien reconoció que Palacios “al fútbol argentino lo sufrió. Jugó dos partidos y ya terminó internado”, Riquelme se deshizo en elogios al chileno, a quien ve como una extensión del fútbol que practicó en las décadas de los noventa y dos mil como futbolista profesional en el mismo elenco argentino (además jugó en Barcelona de España, Villarreal y Argentinos Juniors).

“A Palacios lo estuvimos tratando de traer hace una temporada, no es de ahora. Hacía mucho tiempo que lo queríamos traer y ya nos gustaba, y nos terminó de gustar cuando nos tocó jugar con Colo Colo por la copa (Libertadores)”, inició.

“Cuando jugamos en Chile, los primeros 15 y veinte minutos nos hizo un lío bárbaro. No íbamos perdiendo el partido por esas cosas del fútbol, porque él se posicionaba bien, controla bien, hace cosas que por ahí a otros jugadores no les sale. Imagina cosas antes que le llegue la pelota, y creo que lo demostró el otro día en el gol que hizo contra Huracán. Todo lo que le pasó por la cabeza tres segundos antes, lo hizo. Y eso es maravilloso”, agregó el mandamás de Boca.

“Hacía mucho que yo no veía a un jugador que me haga sentir como, por ahí, sentimos de chiquito, y que ahora se ha perdido un poquito, no. Creo que a ustedes les pasaba igual, a mí también, eso de ir a ver un partido para ver al 10 de un equipo y del otro, y yo quería que la agarre el 10 de ese equipo. No me importaba qué partido sea, por más que soy hincha de Boca desde chiquito”, aseguró.

“Yo creo que Carlos Palacios tiene eso. Tiene cosas de un número 10. Agarra la pelota y hace parecer todo más fácil. Parece que juega más lento que el resto, parece que le sobra tiempo, y a mí me da mucha felicidad porque hace un año que él quería estar acá con nosotros. Y nada, es un chico que se merece que le vaya bien y se lo ve contento, así es que sabemos que lo tenemos que abrazar, que lo tenemos que querer mucho porque se siente más cómodo de esa manera y a nosotros eso nos sale fácil”, puntualizó Riquelme, quien finalizó señalando que “él está disfrutando, y eso para nosotros es muy bueno”.