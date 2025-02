Hernán ‘Clavito’ Godoy da última hora sobre su estado de salud: “Todo indica que es algo hepático”

En las últimas horas, Hernán ‘Clavito’ Godoy ha generado preocupación en el fútbol chileno luego de darse a conocer su internación en un hospital de La Florida el pasado viernes 14 de febrero. Pero hasta el momento aún se desconoce el diagnóstico del querido y entrañable DT.

En conversación con La Hora, el exjugador de fútbol se encargó de adelantar la poca información que han recabado los médicos luego de realizarle ciertos estudios. Y según presume es un problema hepático. “Hasta hace un mes me sentía bien, y mira ahora donde estoy”, expresó.

Según reveló, fue por sugerencia de su hijo médico que tomó la decisión de acercarse al centro de salud Dra. Eloísa Díaz, donde siguen en la búsqueda de la causa de su decaimiento. “Me he sentido muy mal, no sé, he andado sin apetito, no quería comer nada, un poco depresivo”, le contó al medio antes citado.

Hernán "Clavito" Godoy. Fuente: Instagram @launionveterana / Captura de pantalla TNT Sports.

Hernán ‘Clavito’ Godoy aguarda otros resultados de estudios

A través de una llamada telefónica Hernán ‘Clavito’ Godoy reveló que sigue a la espera de varios resultados que podrán brindar un panorama más claro sobre su salud.

“Acá estoy luchando, aún no saben bien lo que tengo, estoy a la espera de los resultados de distintos chequeos”, comentó. Pero agregó que “todo indica que es algo hepático”. Lo que habría dado pistas de ello es la mancha grande en el hígado que arrojó uno de los estudios.

En medio de su decaimiento, el respetado entrenador de fútbol de más de 20 equipos nacionales recordó que le ha ganado varias veces al descenso. “¿Cómo no le voy a ganar a esto? Hay que pensar en positivo, pero claramente ya tengo 83 años y todo cuesta un poco más", mencionó.