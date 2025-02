Matías Zaldivia celebró nacimiento de su primera hija con goleada de la U: “Esperemos que como dicen acá en Chile, venga con la marraqueta bajo el brazo”

Si bien ayer no estuvo en el once titular de la U que goleó por 5-0 a Ñublense en el debut de los azules en el Campeonato Nacional por mantener una suspensión de dos fechas del torneo pasado, Matías Zaldivia no escatimó en elogios para el cuadro universitario.

Lo hizo desde las tribunas del Estadio Nacional, donde el defensor chileno-argentino compartió sus sentimientos de cara a esta temporada en conversación con el BullaReacts, streaming del canal oficial de YouTube de la U, donde el defensor habló por primera vez del nacimiento de su hija y no dejó pasar la ocasión para mandarle un nuevo recado a su exclub, Colo Colo.

La alegría de Matías Zaldivia

“Me tocaron estas dos fechas fuera, una lástima porque había hecho una buena pretemporada, pero bueno, ahí estuve con los muchachos en la charla. La verdad es que está muy bien, el equipo está muy bien, este año la verdad es que se armó un plantel muy competitivo y eso nos va a hacer bien a todos. Así es que contento y con muchas esperanzas de lo que podamos hacer este año”, señaló Zaldivia, quien como cualquier hincha festejó los dos goles anotados por Lucas Di Yorio (51′, 68′) y los tantos de Javier Altamirano (48′), Leandro Fernández (63′) y Nicolás Guerra (89′) ante el cuadro sureño.

“Para mí es un año muy especial con el nacimiento de mi primer hija. Con mi mujer estamos muy contentos y bueno, esperemos que como dicen acá en Chile, venga con la marraqueta bajo el brazo, que venga con títulos, sino no la traemos más a la cancha, jajajá. Ahora no vino a la cancha porque tengo dos fechas justo de local suspendido, pero ya cuando juegue, me parece que con Audax Italiano, me parece que es la próxima que se juega acá (Estadio Nacional), después de las primeras dos (fechas), ahí va a venir seguramente, así que nada, muy contento y como dije antes, muy esperanzado en lo que se viene este año”, señaló.

“Es feo estar afuera, no me gusta. La verdad es que sufro mucho ver los partidos desde fuera, no me gusta, pero bueno, dentro de lo malo que fue la lesión estuvo hermoso porque pude estar en el nacimiento de mi hija, mi mujer ahí estaba nerviosa por si se jugaba en esa fecha la Supercopa (ante Colo Colo), porque ella justo nació el 25, así es que se dio todo como para poder estar con ellas dos y la verdad es que pasé un día excelente y fue todo muy lindo”, agregó el defensor.

“Yo les tengo un cariño muy grande (a los hinchas de la U), porque si bien fue difícil para todos al principio, supieron aguantarme y esperar. Hoy en día estoy muy contento, es un club en el que estoy muy cómodo, mi familia se siente muy cómoda”, puntualizó Zaldivia, quien sobre el final de su diálogo en el streaming universitario aseguró que los hinchas azules “explotan todos los estadios donde juguemos”.

Yendo bien o mal, estas cosas se ven poco y la verdad que acá en la U es verdad que es diferente — Matías Zaldivia

“Yendo bien o mal, estas cosas se ven poco y la verdad que acá en la U es verdad que es diferente, así que estoy muy contento”, concluyó.

Resultados 1° fecha

Universidad de Chile 5-0 Ñublense; Palestino 2-1 Cobresal; O’Higgins 0-0 Huachipato; Deportes Iquique 0-3 Coquimbo Unido.

Programación 1° fecha

Domingo 16/2: La Serena-Colo Colo (12:00 horas); Deportes Limache-Everton (20:30 horas).

Lunes 17/2: Universidad Católica-Audax Italiano (18:00 horas); Unión La Calera-Unión Española (20:30 horas).