¿Maldición en el arco de la UC? Nadie ha podido afirmarse después del “tetra”

Entre el 2018 y el 2021, Universidad Católica vivió los años más laureados de su historia. Consiguió un inédito tetracampeonato de torneos largos en el fútbol nacional, donde Matías Dituro se consagró como referente. Sin embargo, en el cuarto de esos títulos comenzó una rotación en el arco, que desde entonces no ha tenido un dueño absoluto. La lesión de Thomas Gillier es el último de los casos de lo que ya parece una “maldición”, los cuales revisamos a continuación.

Matías Dituro

Fue figura consular del tricampeonato “cruzado”, pero a mediados del 2021 emigró a préstamo al Celta. Pese a sus buenas actuaciones, el club español no quiso hacer uso de la opción de compra, debido a su edad, por lo que no le quedó otra que regresar a la UC a mitad del 2022. Tras el retiro de José Pedro Fuenzalida, pasó a ser el capitán de la “Franja”, aunque no era formado en casa, que solía ser requisito para portar la jineta. No obstante, lejos de convertirse en un líder, empezó a cometer errores y nuevamente manifestó su deseo de partir a Europa. En un mal momento del equipo, en julio del 2023, se fue al balompié turco sin dejar dinero a la institución y cuestionado por los hinchas. A pesar de todas estas idas y vueltas, ahora es una de las opciones para reemplazar a Gillier.

Sebastián Pérez

Le tocó la difícil misión de sustituir al argentino nacionalizado chileno cuando éste se fue a España, pero lo hizo de gran manera, siendo fundamental en la consumación del “tetra”. Más allá de esta buena performance, cuando Dituro retornó a San Carlos de Apoquindo desde Vigo, promediando el 2022, “Zanahoria” tuvo que irse a la banca. Luego de esa mala temporada colectiva, donde se inició el declive de los “franjeados”, y de su clara condición de suplente, para el 2023 fue prestado a Unión Española. En el 2024 volvió a la precordillera y debió pelear desde atrás por el puesto con Gillier. Ya para este 2025, terminó su vínculo con Cruzados y se fue definitivamente a Palestino.

Nicolás Peranic

Llegó a principios del 2022 para disputarle el lugar en la oncena a Pérez, pero jugó poco y nada, dado que su competidor ya se había hecho un nombre en Las Condes. Más encima, en el medio de esa campaña regresó Dituro, por lo que pasó a ser el tercer arquero del plantel. En el 2023, con el “Zanahoria” cedido a los “rojos” de Santa Laura y el nacido en Argentina yéndose intempestivamente a tierras turcas en julio, el “Nico” tuvo la oportunidad de ser el portero estelar, mezclando una que otra actuación destacada con algunas que no lo fueron tanto, por lo que nunca pudo adueñarse de la valla estudiantil. Acabó saliendo a O’Higgins a fines de ese año.

Thomas Gillier

En el 2024 parecía consolidarse como el meta del presente y del futuro para los “cruzados”, con jornadas consagratorias, como la del “Clásico Universitario” que cortó el invicto del archirrival. Iba todo bien para el joven, pero, inexplicablemente, Tiago Nunes decidió darle la titularidad a Pérez, relegando al canterano. Con la salida del “Zanahoria”, tenía la pista libre para este 2025, pero la rotura del tendón del bíceps en el entrenamiento del domingo lo tendrá parado varios meses. La maniobra donde se lesionó tuvo mucho de desafortunada. Según cuentan desde los contrafuertes cordilleranos, se produjo por un remate en el antebrazo izquierdo y eso le provocó la dolencia, por la cual fue operado el lunes.