“Me encantaría estar”: Fernando Zampedri reafirma su interés en ser convocado por Ricardo Gareca a la selección luego de recibir su carta de nacionalización chilena

Fernando Zampedri aseguró este miércoles, luego de obtener oficialmente su carta de nacionalización chilena, que le “encantaría estar” en la próxima convocatoria de Ricardo Gareca a la selección que enfrentará en marzo a Paraguay y Ecuador por las clasificatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Con una sonrisa a flor de piel el goleador de la UC enfrentó a los medios de prensa que se apostaron este mediodía en el estadio cruzado para conocer de su reacción tras obtener el documento que lo convirtió en otro compatriota.

“Hoy es un día muy especial para mí y para mi familia porque ya somos parte de este país, lo que nos pone muy contentos. Muy felices por haber recibido esta noticia. A partir de hoy ya tengo los papeles al día. Después del entrenamiento me comentaron que ya se hizo saber en todos lados, así es que me puse muy contento, muy feliz, porque lo estaba esperando con muchas ganas y bueno, hoy llegó, inició el delantero de 37 años, quien no ocultó que una de sus aspiraciones en este nuevo rol es la de llegar hasta Juan Pinto Durán.

La emoción de Fernando Zampedri

“Eso es parte de este trabajo, y seguramente el entrenador tendrá que responder esa pregunta, pero yo feliz de ser convocado”, apuntó Zampedri, quien aseveró que “como dije siempre, el trabajo da oportunidades. En algún momento de esta llegada a Chile he tenido la oportunidad de tomar otro camino y junto a mi familia decidimos seguir en el país porque también había algo más por delante, que era poder nacionalizarme. Eso cumplió una muy grande expectativa entre nosotros y hoy eso se está convirtiendo en una realidad, algo que nosotros como familia lo buscamos y estamos muy felices con eso”.

“Hoy estoy con la misma posibilidad que todos, puedo ser un aporte. Seguiré trabajando para tener una oportunidad”, dijo el capitán estudiantil, quien reconoció que en más de alguna ocasión sus compañeros que fueron convocados a la Roja le comentaron lo que significa vestir la camiseta nacional.

“Siempre se comenta cuando mis compañeros van a la selección y vuelven, en este caso del partido amistoso del otro día (ante Panamá), se habla mucho de la selección, de la forma de jugar, de lo que están necesitando, un poco de todo, pero yo siempre me mantuve al margen”, explicó Zampedri.

Objetivo selección

“Yo siempre lo he dicho. Trato de respetar mucho a los jugadores, al país. Y no creo que era el momento de yo opinar y hablar (de una convocatoria a la selección). Hoy, como dije antes, ya tengo la oportunidad de estar en un lugar de trabajo como ellos, que me encantaría estar y sumarme a ellos, y aportar un granito de arena a este país que me acogió de tan buena forma. Que me abrió sus puertas y me trató muy bien estos cinco años. Así que encantado de que si el técnico siente que puedo ser un aporte para ellos, yo encantado en poder estar”, expresó.

“Muy orgulloso de ser parte de este país, tanto mi familia como yo estamos muy felices. Lo vuelvo a repetir, en algún momento podríamos haber tomado otras decisiones, pero también estaba esta posibilidad de nacionalizarse y creo que fue muy importante. Feliz de que hayan llegado los papeles, de ser ya parte de este país, así que ahora se vienen nuevos desafíos. Seguir trabajando duro para el club, la institución que me abrió las puertas a esta gran posibilidad, y seguir trabajando que eso es lo que nos ha llevado hoy hasta acá”, puntualizó.

“No he hablado con Gareca. No tenía sentido, no correspondía. Y no sé si corresponde todavía. Él es quien toma la decisión en un momento y se la hace saber a todos juntos, creo que es así. Yo esperaré, seguiré trabajando para si en algún momento llega una convocatoria, estar ciento por ciento disponible. Y si tengo la oportunidad de ir, buscaré sumar”, indicó el delantero, quien aseguró que su arribo a la selección no es algo que dependa de él, sino que de la decisión que finalmente tome el DT de la Roja.

“El técnico es el que debe responder esa pregunta. Tengo ganas de disfrutar este momento con mi familia. Debo llevar esto a una emoción más interna. Espero retribuir un poco todo el cariño que he recibido acá”, concluyó.