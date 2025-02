“A Fernando debes tenerlo en la selección”: Rodrigo Sepúlveda y Felipe Mora justifican eventual convocatoria de Zampedri a la Roja tras nacionalizarse

Un amplio respaldo para una eventual convocatoria a la selección chilena recibió el delantero argentino de la UC, Fernando Zampedri, quien luego de obtener la carta de nacionalización fue apuntado como la gran solución de Ricardo Gareca para tener un nueve goleador en los partidos clasificatorios de marzo ante Paraguay y Perú.

Tanto Rodrigo Sepúlveda, en su plataforma de YouTube, como el actual delantero de los Portland Timbers, de la MLS, Felipe Mora, apoyaron un llamado para el artillero cruzado, quien sólo encontró en el periodista Juan Cristóbal Guarello una opinión contraria para su arribo a Juan Pinto Durán.

El respaldo a Fernando Zampedri

“Este año nos jugamos partidos claves contra Paraguay y Ecuador. A Fernando Zampedri tienes que tenerlo. ¿Hay alguien acá que es capaz de decirme por qué Zampedri no tiene que ir a la selección? Para mí el 9 de la selección hoy es Zampedri, así de simple, yo no me mareo. A mí me gustan los buenos para la pelota, la gente que está en buen nivel y el Toro tiene que estar”, aseveró el futuro animador del matinal “Mucho Gusto”.

“Acá, la pega del fútbol es entender y tomar decisiones que son muy sencillas: jugadores de nivel, de categoría y que rinden, tienen que estar”, puntualizó.

En la misma línea, el delantero formado en Audax Italiano aseguró que “Fernando es un gran delantero”, que bien podría recibir un llamado de Gareca para la próxima fecha clasificatoria al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

“Vi la noticia. Estoy contento, creo que en Chile no nos sobra nada, Fernando es un gran delantero, y lo ha demostrado hace varios años en Chile”, dijo en conversación con ADN el delantero chileno, quien también sinceró en la emisora radial que espera por una nueva oportunidad en la Roja.

“Uno siempre quiere jugar, las oportunidades que he tenido en la selección han sido muy pocas. He ido en buenos momentos, y por ahí he jugado muy poco, pero me lo tomo con tranquilidad. Sé que haciendo las cosas bien las oportunidades siempre están. Siempre que voy espero jugar, pero siendo sincero, la oportunidad siempre la espero”, apuntó.

Los cuestionamientos de Guarello

La otra cara de la moneda respecto de una convocatoria a la selección para Zampedri la entregó Guarello, quien en el programa “Deportes”, de radio Agricultura, aseveró que “no me parece” que el ahora chileno-argentino de 37 años aparezca en la nómina de Gareca.

“No me parece, yo creo que en su posición hay otros y en el fondo esto es nacionalizar a cualquier extranjero que anda bien, y él ha andado muy bien, ha sido goleador los últimos años, no le quito mérito”, dijo el periodista.

En su posición hay otros y en el fondo esto es nacionalizar a cualquier extranjero que anda bien — Juan Cristóbal Guarello

“Pero me parece que en este momento, (Eduardo) Vargas o Ben (Brereton) están en otra categoría. Además, hay jugadores proyectables”, agregó.

“Creo que la selección no puede estar dependiendo de nacionalizaciones. En algún momento se habló de (Matías) Dituro, sin restarle ningún mérito futbolístico, a Zampedri. Pero creo que la es señal es ‘bueno, si (Maximiliano) Falcón se quedada un año más es seleccionado’”, reflexionó.

“Ha faltado un nueve alternativo”, insistió Guarello, quien aseguró que “si Gareca trabajara permanentemente con la selección y aparece Zampedri te creo, pero si sólo va a aparecer tres días antes del partido contra Paraguay es improvisación. Sería muy pichanga”, finalizó.