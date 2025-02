“Para dar miedo”: revelan la historia detrás del mohicano que Arturo Vidal anunció dejaría una vez que se retire del fútbol profesional

Un revelador recuerdo respecto de los motivos que tuvo para crearse un look que hasta el día de hoy lo ha identificado con el fútbol profesional, entregaron en un medio deportivo chileno del mohicano que desde 2007 mantiene Arturo Vidal en su cabellera.

A pocas horas de disputar su segundo partido del Campeonato Nacional, a las 20.00 y en el estadio Monumental frente a O’Higgins, con el King entre los once titulares de Jorge Almirón, el sitio deportivo redgol.cl dio cuenta del futbolista que inspiró a Vidal a buscar un estilo que provocara respeto y temor entre sus rivales.

El corte de Arturo Vidal

Uno que resultó ser el corte estilo mohicano que comenzó a usar habitualmente desde la disputa del Mundial Sub 20 de 2017, histórico torneo de la categoría en Canadá, donde la Roja juvenil resultó ser tercera del orbe con gran parte de los futbolistas que dieron vida a la Generación Dorada (Vidal, Gary Medel, Alexis Sánchez y Mauricio Isla, entre otros).

“Mi cresta (mohicano) es para dar miedo. Me la hice después del Mundial Sub 20 en el 2007”, señaló Vidal por aquel entonces al periódico francés de L’Equipe, publicación en la que reconoció que dicho peinado lo tuvo en mente desde sus 15 años, cuando en el Mundial de Corea-Japón 2002 “encontró a un jugador que inspiraba respeto entre sus adversarios”.

“Me recordaba a un jugador alemán con cresta que me gustó en el Mundial 2002 por ser algo súper agresivo, que daba miedo al adversario”, señaló Vidal, quien apuntó al lateral alemán Christian Ziege (Bayern Múnich, AC Milán y Liverpool, entre sus equipos) como el mentor de su peinado.

“Quería hacer algo parecido y me creé un personaje”, reveló el actual mediocampista del Cacique, quien en los últimos meses volvió a comentar de su look, aunque en esta ocasión para ponerle un simbólico final una vez retirado de la actividad profesional.

“Yo creo que no seguiré con este corte. Lo voy a cambiar, porque después tengo que cambiar un poco mi look. Ahora lo uso porque soy futbolista. Es una chapa que tengo de toda la vida, pero después ya me cambia, después es diferente mi forma de ver el fútbol”, finalizó.

Probable formación de Colo Colo ante O’Higgins

Brayan Cortés; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Vidal y Claudio Aquino; Lucas Cepeda y Javier Correa.