“Imagino que hay preocupación en Pinto Durán”: revelan los partidos que se perdería Arturo Vidal tras lesionarse en derrota de Colo Colo

La derrota sufrida anoche por Colo Colo ante O’Higgins por la cuenta mínima en el estadio Monumental dejó un sabor amargo entre los hinchas, dirigentes y cuerpo técnico del Cacique, quienes aparte de padecer un inesperado revés ante el cuadro rancagüino podrían perder por varios encuentros oficiales a una de sus mayores figuras, Arturo Vidal, quien debió ser reemplazado al sufrir una nueva lesión.

Fue el propio King quien explicó los alcances de su dolencia, una que incluso le hizo dudar de su estado una vez finalizado el partido. “Me apreté un poquito arriba. De la lesión que venía trayendo me sentí bien, no sentí nada, pero al final, en la última jugada, me estiré un poco y preferí salir”, contó en la zona mixta del reducto de Macul.

¿Cuándo volverá a jugar Arturo Vidal?

“Es raro, venía cuidándome de la otra lesión que tenía, llegué bien al partido, me sentí bien, cómodo, estaba feliz, pero esto, una molestia ya, empiezo a dudar cada vez que me pasa algo así. Espero recuperarme lo antes posible. Hay gente que sabe mucho y me voy a recuperar rápido”, aseveró el futbolista, cuya recuperación incluso alertó a su entrenador, Jorge Almirón.

“Fue una molestia que se resintió. Esperamos que sea leve”, dijo.

Los alcances de la lesión de Vidal también fueron abordados en el programa “De fútbol se habla así”, en DSports, donde aseveraron que el jugador albo bien podría ser baja por varios partidos oficiales del Cacique, e incluso llegaría muy justo a una posible convocatoria de Ricardo Gareca a la selección para los duelos clasificatorios ante Paraguay y Ecuador, del 20 y 25 de marzo, respectivamente.

“Me imagino que hay preocupación en Juan Pinto Durán. En menos de un mes se vienen las fechas de Eliminatorias. Ahora siempre nos sorprende con sus recuperaciones”, señaló Pablo Flamm, quien dejó en claro que Vidal “ya está descartado a priori del partido ante Huachipato, del próximo 2 de marzo”, y los duelos ante Everton (9/3) y Universidad Católica (16/3).