Nicolás Jarry revela problemas de salud mental tras eliminación del Chile Open: “Me sentí por debajo de lo que estoy entrenando y eso me angustia mucho”

Nicolás Jarry reveló luego de perder en el Abierto de Santiago ante el argentino Camilo Ugo Carabelli, por parciales de 5/7, 6/3 y 7/6(9), que su derrota se produjo en el marco de un evidente estado de angustia al no poder concretar en cancha lo que habitualmente entrena.

Fue tras el revés ante el transandino, que se sumó a su bajo rendimiento en el torneo de Río de Janeiro, donde pudo ganar solamente un partido antes de ser eliminado en las rondas preliminares, que Jarry reconoció sus problemas de salud mental derivados de la falta de confianza con la que ha iniciado esta temporada.

La angustia de Nicolás Jarry

“El primer set lo gané, pero jugando muy mal. Después, en el segundo set, tuve un error en mi juego de saque, lo que le dio un quiebre a mi rival”, indicó el tenista chileno, quien si bien pudo mejorar su juego en el tercer episodio, reconoció que eso no fue suficiente para obtener un buen resultado ante Carabelli.

“Ya en el tercer set empecé a jugar mucho mejor, creo que yo jugué mejor que él, pero no se me dio”, señaló.

“Desde el primer set me sentí muy mal, y en general, me sentí por debajo de lo que estoy entrenando. Eso me angustia mucho, esto pasa cuando uno está sin confianza”, puntualizó Jarry, muy contrariado con sus resultados de este año.

“Fuera de la cancha estoy haciendo todo perfecto, estoy entrenando muy bien, jugando mucho mejor de lo que logré jugar hoy”, reflexionó.

“No queda otra que seguir viviendo este camino largo”, finalizó.

El torneo nacional continúa este miércoles con la disputa de cuatro partidos correspondientes a los octavos de final, uno de ellos, el que jugará el chileno Cristian Garín ante el argentino Tomás Martín Etcheverry, duelo que se disputará a partir de las 20:00 horas.

Programación 26/2

14:00 horas: Pedro Martínez-Laslo Djere

14:00 horas: Gustavo Heide-Jaime Faria

15:50 horas: Francisco Cerundolo-Yannik Hanfmann