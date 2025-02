“Cómo son tan sinvergüenzas, déjense de...”: La reacción sin filtro de Arturo Vidal tras enterarse del precio de las entradas fijadas por Huachipato

Este miércoles 26 de febrero, el club de fútbol de la Región de Biobío, Huachipato, liberó las entradas para su próximo encuentro con Colo Colo , el cual se librará este domingo 2 de marzo a las 12 horas en el Estadio de Huachipato ubicado en Talcahuano.

Las entradas tanto para la tribuna como para los visitantes como para los de local serán de $28 mil pesos, pero la fanaticada de Huachipato tendrá una tribuna exclusiva. Mientras que la tribuna preferencial estará a $56 mil pesos y la tribuna oficial a $80 mil pesos.

El jugador estrella de Colo Colo, Arturo Vidal, reaccionó al precio de la venta de entradas a través de su streaming en la plataforma Kick, en donde él se encontraba jugando Call of Duty: Warzone.

Él le pidió a su fanaticada que le informara sobre el precio de las entradas del partido de este domingo con Huachipato, y ellos le respondieron que bordeaban los $30 mil pesos.

Ante esto el King dijo “30 lucas la galería los culiaos. Cómo son tan sinvergüenzas, déjense de huear. ¿Qué quieren comprar? Cámaras nuevas para sapear los hueones. ¡Sapos! Déjense de huear, ¿Cómo va a costar 30 lucas? Qué locura”, reiteró Vidal.

La lesión de Arturo Vidal

Este lunes 24 de febrero, Colo Colo perdió frente a O’Higgins de Rancagua por la cuenta mínima en el Estadio Monumental.

Aparte de padecer un inesperado revés ante el cuadro rancagüino, los albos podrían perder por varios encuentros oficiales a una de sus mayores figuras, Arturo Vidal, quien debió ser reemplazado al sufrir una nueva lesión.

Fue el propio King quien explicó los alcances de su dolencia, una que incluso le hizo dudar de su estado una vez finalizado el partido. “Me apreté un poquito arriba. De la lesión que venía trayendo me sentí bien, no sentí nada, pero al final, en la última jugada, me estiré un poco y preferí salir”, contó en la zona mixta del reducto de Macul.

“Es raro, venía cuidándome de la otra lesión que tenía, llegué bien al partido, me sentí bien, cómodo, estaba feliz, pero esto, una molestia ya, empiezo a dudar cada vez que me pasa algo así. Espero recuperarme lo antes posible. Hay gente que sabe mucho y me voy a recuperar rápido”, aseveró el futbolista.