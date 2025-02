“He intentado luchar con eso”: Alejandro Tabilo alerta pasar por “momentos difíciles” tras ser eliminado del Chile Open

La versión de este año del Abierto de Santiago no le deparó buenos recuerdos a los cuatro mejores tenistas nacionales, quienes rápidamente se despidieron del torneo al caer en las primeras rondas de la arcilla capitalina.

Ayer fue el turno para Alejandro Tabilo, el último chileno en competencia, quien en tres sets cayó ante el argentino Federico Coria (136°) por parciales de 7/6(11), 4/6 y 6/3.

Los “momentos difíciles” de Alejandro Tabilo

Un duro revés para el chileno-canadiense, vigésimo octavo jugador del circuito de la ATP, quien tras su apresurado revés en el torneo local sorprendió a los medios de prensa al reconocer que fuera de la competencia profesional pasa “por momentos difíciles”.

“Hay varias cosas que he estado enfrentando afuera en lo personal”, alertó Tabilo, quien explicó que dicho inconveniente ajeno al deporte “ha sido una causa importante, pero he estado intentando luchar con eso con mi gente más cercana”.

Sin profundizar el los motivos detrás de su espontánea reacción, Tabilo insistió en que los suyos “han sido momentos difíciles, pero espero salir de esto”.

Cabe recordar que en jornadas anteriores del Chile Open, otros tenistas chilenos dieron cuenta de complejos problemas ajenos a la práctica de la actividad.

Los dilemas de los otros tenistas chilenos

Así fue el caso de Cristian Garín, quien luego de perder en segunda ronda ante el argentino Tomás Etcheverry, sinceró a los medios que “no voy a mentirles, después de todo lo que pasó en la Copa Davis me costó volver a retomar el ritmo”.

“Me enfermé y estuve una semana en cama, fui jugar a Río de Janeiro con lo justo. Luego llegué a Chile y pude prepararme mejor. Este mes fue difícil, me pasaron muchas cosas que jamás pensé vivir”, reveló.

En la misma línea fueron las confesiones de Nicolás Jarry, quien luego de perder ante el transandino Camilo Ugo Carabelli, adujo problemas de salud mental que han afectado su rendimiento en la cancha.

“Desde el primer set me sentí muy mal, y en general, me sentí por debajo de lo que estoy entrenando. Eso me angustia mucho, esto pasa cuando uno está sin confianza. Fuera de la cancha estoy haciendo todo perfecto, estoy entrenando muy bien, jugando mucho mejor de lo que logré jugar hoy. No queda otra que seguir viviendo este camino largo”, reflexionó.