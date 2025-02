Nicolás Jarry se baja de Indian Wells por lesión: “Me fracturé el dedo meñique del pie derecho"

Luego de su fugaz paso por el abierto de Chile, donde fue eliminado en primera ronda por el argentino Camilo Ugo Carabelli, el tenista nacional Nicolás Jarry también sufrió otro duro golpe que lo llevó a bajarse del Masters 1000 de Indian Wells, en Estados Unidos, torneo que comenzará el próximo miércoles 5 de marzo.

PUBLICIDAD

Mediante un comunicado, la segunda raqueta nacional informó que “durante el partido del martes me fracturé el dedo meñique del pie derecho. No lo noté hasta la mañana del miércoles. Tras consultar con mis médicos, tengo que mantener reposo total, por lo que no podré jugar en Indian Wells".

Asimismo, señaló que le "da mucha pena no poder jugar allí, porque me agarró totalmente por sorpresa y venía jugando cada vez un poco mejor, pero lo importante es parar ahora y recuperarme bien para poder volver a entrenar cuanto antes con las máximas garantías".

Pese a la bajada de Jarry, el número 45 del ránking ATP no tendrá un gran retroceso, ya que el año pasado solo alcanzó la segunda ronda, por lo que solo perderá 10 puntos. Sin embargo, en el Master 1000 de Miami tiene que defender 200 puntos, ya que el 2024 llegó hasta los cuartos de final.

Participación en el Chile Open

Nicolás Jarry reveló luego de perder en el Abierto de Santiago ante el argentino Camilo Ugo Carabelli, por parciales de 5/7, 6/3 y 7/6(9), que su derrota se produjo en el marco de un evidente estado de angustia al no poder concretar en cancha lo que habitualmente entrena.

Fue tras el revés ante el transandino, que se sumó a su bajo rendimiento en el torneo de Río de Janeiro, donde pudo ganar solamente un partido antes de ser eliminado en las rondas preliminares, que Jarry reconoció sus problemas de salud mental derivados de la falta de confianza con la que ha iniciado esta temporada.

“El primer set lo gané, pero jugando muy mal. Después, en el segundo set, tuve un error en mi juego de saque, lo que le dio un quiebre a mi rival”, indicó el tenista chileno, quien si bien pudo mejorar su juego en el tercer episodio, reconoció que eso no fue suficiente para obtener un buen resultado ante Carabelli.

PUBLICIDAD

“Ya en el tercer set empecé a jugar mucho mejor, creo que yo jugué mejor que él, pero no se me dio”, señaló.

“Desde el primer set me sentí muy mal, y en general, me sentí por debajo de lo que estoy entrenando. Eso me angustia mucho, esto pasa cuando uno está sin confianza”, puntualizó Jarry, muy contrariado con sus resultados de este año.

“Fuera de la cancha estoy haciendo todo perfecto, estoy entrenando muy bien, jugando mucho mejor de lo que logré jugar hoy”, reflexionó.

“No queda otra que seguir viviendo este camino largo”, finalizó.