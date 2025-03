Pedro Ruminot busca ser parte de la dirigencia del Club Social y Deportivo Colo Colo: “Sería uno de los honores más grandes de mi vida”

El reconocido humorista Pedro Ruminot, quien recientemente brilló en el Festival de Viña del Mar, se encuentra en plena campaña para integrar la dirigencia del Club Social y Deportivo Colo Colo. Ruminot es parte de la lista “Colo Colo Primero”, liderada por Edmundo Valladares, expresidente de la corporación que busca regresar al cargo.

PUBLICIDAD

El comediante, conocido por su amor por el “Cacique”, se refirió a su candidatura y al importante rol que desempeñaría en caso de ser electo. “Me gusta el Colo Colo y siempre trato de meter un guiño al club. Es un rol muy activo y si ganamos las elecciones yo sería director de relaciones públicas y marketing” , explicó en el programa Los Tenores de ADN.

Además, destacó la relevancia de fortalecer la relación con figuras históricas de la institución. “ Hay que construir con los socios honorarios, leyendas, etc. Es un camino que yo quería explorar, aunque, obviamente, uno con este cargo no gana ni uno. Sería uno de los grandes honores que podría tener en la vida” , afirmó.

El presente de Colo Colo y su visión como hincha

Más allá de su aspiración dirigencial, Ruminot también analizó el momento deportivo del equipo, que ha sufrido dos derrotas consecutivas en el Campeonato Nacional.

“Es un equipo en formación. Tenemos un plantel y falta armar el equipo. Hay que tener paciencia ya que se nos fueron piezas importantes este año. Yo tengo fe en el plantel, en el club y no soy hincha exitista”, comentó, mostrando confianza en el proceso que atraviesa la escuadra alba.

Pero no solo se dedicó a hablar de fútbol en el espacio. El comediante abordó su reciente paso por Viña del Mar- Ruminot reconoció que la experiencia superó sus expectativas. “Ha sido todo bien intenso, fue muy bonito, mejor de lo que esperaba. No me imaginé nunca poder estar en el Festival y tener ese tremendo cariño de la gente. Cuando te bajas del escenario te quedas con una energía muy rara que te dura como cuatro o cinco días, pero ha sido hermoso, demasiado lindo todo”, relató.

Con la elección del Club Social y Deportivo Colo Colo en el horizonte, Ruminot espera aportar desde su experiencia en el mundo de la comunicación y el espectáculo para fortalecer el vínculo entre el club y sus hinchas.

PUBLICIDAD

Revisa sus declaraciones aquí: