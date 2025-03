¿Se va Tiago Nunes? DT de la UC defiende su permanencia tras fracaso en Copa Sudamericana en medio de rumores por el alto costo de su desvinculación

La dolorosa eliminación en la fase previa de la Copa Sudamericana sufrida anoche por Universidad Católica, luego de caer en definición por penales ante Palestino por 5-4 (1-1 en los 90 minutos), agitó las aguas del cuadro cruzado, cuyo entrenador, el brasileño Tiago Nunes, descartó cualquier posibilidad de dejar la banca del cuadro estudiantil.

Una particular conferencia de prensa en la que el estratego lanzó a la mesa su exitoso currículum de “los últimos 25 años que vengo trabajando en el fútbol”, y en el que se defendió de los rumores en torno a una posible renuncia o despedida de la UC.

¿Por qué Universidad Católica no despide a Tiago Nunes?

“Gracias por la pregunta. En verdad yo sé que conoces poco de mi recorrido. Por dónde pasé, lo que he hecho los últimos 25 años trabajando en el fútbol. Poco de mi historia familiar, de los desafíos que tengo y pasé. Por ese poco conocimiento entiendo la pregunta”, señaló Nunes, quien se preguntó el porqué no seguiría dirigiendo a los estudiantiles a pesar del fracaso copero de la institución chilena, que de cara al presupuesto de esta temporada dejó escapar 900 mil dólares tras ser eliminados por Palestino.

Un monto que según indicaron en medios deportivos, como bolavip.com o radio Pauta, habría sido suficiente para desvincular al técnico brasileño.

¿Por qué no seguiría? Por el resultado negativo de acá. De ninguna forma — Tiago Nunes

“Soy un luchador, un entrenador capaz que me califiqué lo suficiente para estar al frente de cualquier tipo de proyecto y desafío. Contesto con otra pregunta. ¿Por qué no seguiría? Por el resultado negativo de acá. De ninguna forma”, dijo Nunes, quien aseveró que “seguimos fuertes, respetamos a la institución, la hinchada. Este tipo resultado es un plato lleno para los medios y la farándula, pero para nosotros no. Estamos ciento por ciento enfocados para los siguientes objetivos”.

“A Nico Núñez lo echaron por menos”, fue la lapidaria respuesta del periodista Fernando Tapia al DT, quien junto a Coke Hevia y Nicolás Peric aseguraron que Nunes se mantendrá en la banca cruzada solamente porque los dirigentes del club no pueden asumir el costo de pagarle poco menos de un millón de dólares por su finiquito, ya que su contrato de US$90 mil mensuales termina en diciembre de este año.

“La Católica tiene el síndrome ANFP. Eran 900 mil dólares más US$150 mil por partido ganado, estadios llenos para la recaudación. No tiene margen la Católica”, sentenció Hevia.