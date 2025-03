Claudio Bravo reconoce que “nunca estuvo en mis planes” organizar un partido de despedida del fútbol: “He jugado tantos en mi vida”

Pese a las innumerables voces del mundo deportivo que se han alzado respecto de la necesidad de organizarle un partido de despedida del fútbol profesional, Claudio Bravo reconoció que eso está muy lejos de concretarse, principalmente, porque optó por realizar una gira en el país con su proyecto de clínicas para la formación de arqueros.

Algo que había dejado en evidencia en una publicación de sus redes sociales oficiales, donde el formado en Colo Colo, con exitosos pasos por las porterías de Real Sociedad, Barcelona y Betis, de España: Manchester City, de Inglaterra; y la selección chilena, confirmó la gira de despedida que inicia este viernes.

La decisión de Claudio Bravo

“Anuncio mi despedida realizando clínicas para arqueros por todo el país con mi equipo Uno Campus”, escribió.

Y hoy, a pocas horas de iniciar dicha gira, Bravo reafirma sus convicciones en conversación con lun.com, donde reconoce que “siempre he querido retribuir el cariño y respeto que me ha entregado la gente durante todos estos años”.

“Con el equipo de mi complejo deportivo llevamos más de ocho años realizando clínicas de arqueros por todo Chile y cada vez que vemos a niños y jóvenes disfrutar, aprender y apasionarse por este puesto, nos damos cuenta lo importante que es devolver algo de lo que el fútbol me ha dado”, explicó.

“Por eso, cuando pensé en mi despedida, sentí que la mejor manera de hacerlo era recorrer las 16 capitales regionales con clínicas gratuitas, compartiendo con quienes han estado siempre apoyando y dejando un legado para las futuras generaciones de arqueros”, agregó el otrora capitán y bicampeón de América con la selección nacional.

La verdad es que nunca estuvo en mis planes hacer un partido de despedida — Claudio Bravo

“La verdad es que nunca estuvo en mis planes hacer un partido de despedida”, enfatizó el retirado guardameta profesional, quien justificó su decisión debido a que “he jugado tantos partidos en mi vida, he tenido la suerte de estar en estadios llenos y vivir momentos inolvidables, pero para mí lo más significativo no es un último partido, sino despedirme de todo Chile recorriendo cada región, compartiendo con los arqueros del futuro y retribuyendo el cariño que siempre me han dado. Esa conexión directa con la gente es lo que realmente hace especial este momento”.