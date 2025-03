“Esa oferta me salvó la vida”: Natalia Campos recordó cómo cambió su vida en el fútbol tras operarse tres veces de un tumor cerebral en 2024

Natalia Campos confesó este viernes que las tres cirugías que debió realizarse el año pasado, debido a un tumor cerebral, fueron una señal para cambiar definitivamente su forma de afrontar su carrera de futbolista y la manera de disfrutar su vida cotidiana.

Un duro momento para la guardameta formada en la UC, quien el año pasado, cuando formaba parte del plantel de Universidad de Chile, supo de su delicada situación médica gracias a una oferta laboral para irse a jugar a Suecia.

Un tumor cerebral inesperado para Natalia

“Yo siempre tuve un quiste coloide, que era benigno y que estaba ahí, no más. Sólo tenía que controlarlo de manera anual, porque no generaba ningún problema, ningún peligro, no crecía. Básicamente nací con ese quiste y se descubrió de manera aleatoria cuando estaba en el colegio”, contó la ahora arquera de Unión Española, quien en conversación con lun.com recordó su impactante experiencia de hace poco menos de un año.

“Adelanté los exámenes para poder irme tranquila (al fútbol sueco) de que estaba todo bien. Yo igual había cometido un error, que fue saltarme la resonancia de 2023, porque llevaba años bajo control. Y claro, ahí en ese examen se dieron cuenta de que había algo”, dijo Natalia, consciente de la gravedad de su situación por aquellos días.

“Si no hubiera tenido la oferta de Suecia no hubiera adelantado los exámenes o hubiera esperado hasta final de año. Entonces, en parte, esa oferta es la que me salvó la vida”, reconoció.

“Ahora estoy mucho más relajada, disfruto mucho más del tiempo con mi familia y de todo. Sin importar el cansancio, si me invitan a andar en bici, voy a andar en bici; si me dicen vamos a subir el cerro, voy a subir el cerro; si me quiero tomar un helado, me tomo un helado”, agregó la futbolista nacional, quien reconoce que ese momento fue clave para cambiar su forma de ver la vida.

“Antes, si me metían un gol, me calentaba mucho la cabeza, pero ahora lo veo como lo que es, un juego y en ningún caso algo de vida o muerte, como que tiro la talla. Hay cosas peores que me pueden pasar”, argumenta.

“Por eso hoy disfruto mucho más a mi familia y a mi pareja. Voy siempre tirando para arriba, porque así es la vida; a veces tocan cosas malas y no pasa nada, hay que salir adelante”, finaliza.