“Si eso no es improvisar...”: Juan Cristóbal Guarello fue crítico con la decisión de Gareca de convocar a Fernando Zampedri

Este viernes 7 de marzo, se entregó la nomina de la Selección Chilena de Ricardo Gareca en la previa a la próxima doble fecha FIFA por las Clasificatorias para el Mundial 2026, en la que Chile tendrá la compleja tarea de visitar a Paraguay y recibir en casa a Ecuador, el 20 y 25 de marzo, respectivamente.

Uno de los nombres esperados dentro de la convocatoria de “El Tigre” era el pentagoleador del fútbol chileno y máximo artillero de la historia de Universidad Católica, Fernando “El Toro” Zampedri, quien el pasado 19 de febrero recibió su carta de nacionalización chilena.

En la misma línea, Juan Cristóbal Guarello, comentarista y Premio Nacional de Periodismo Deportivo en 2011, criticó sin tapujos la decisión de Gareca de nominar al “9” de Los Cruzados.

En una primera instancia, comentó que “Zampedri –va ir a la banca, ya sabemos– contra Paraguay, con entrenamiento liviano del lunes, entrenamiento pesado el martes, caminata en la cancha del miércoles, un livianito: (con) un entrenamiento coma ocho, va a llegar”.

“Si eso no es improvisar, si eso no es trabajar poco, si eso no es jugarse a los dados con la Selección, jugarse un carril ¿qué es? contéstenme... A mí no me queda claro”, siguió Guarello.

Luego, argumentó sobre el mal presente del equipo universitario: “Entonces ¿cuál es el problema de Zampedri? El problema de Zampedri es que está en un momento malo de Católica, fue de lo mejorcito el día martes contra Palestino: hizo el gol, y ya de ahí directo a la banca de la Selección como alternativa goleadora y prácticamente sin entrenamiento en Juan Pinto Durán”.

“Además, Gareca ni siquiera fue a Coquimbo a verlo... supongo que lo vio por la tele, pero ni siquiera hay certeza de eso. Uno da por hecho que Gareca ve los partidos de los equipos chilenos”, cerró así su queja.