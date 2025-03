“Lo manifiesto con mucho pesar”: Mirko Jozic confirma que por “razones personales” no vendrá a celebraciones de Colo Colo por sus 100 años

Un duro golpe en sus aspiraciones de realizar una ceremonia a la altura de sus 100 años de existencia recibió este martes el club Colo Colo de parte del entrenador croata Mirko Jozic, quien por “razones personales” confirmó que no podrá viajar a Chile para los festejos de abril.

El entrenador europeo de 84 años, figura clave en la obtención de la única Copa Libertadores para el fútbol chileno, había anunciado hace algunos meses -en un registro audiovisual en redes sociales- su asistencia a la ceremonia de conmemoración del centenario albo del próximo mes, sin embargo, esta jornada entregó los motivos para decidir bajarse del evento.

Colo Colo se queda sin Mirko para sus 100 años

“Quiero agradecer a la institución la invitación que se me extendió hace algunos meses para asistir junto a mi familia a las celebraciones del Centenario de nuestro querido Colo Colo, en abril próximo”, indicó el DT en un extenso comunicado publicado en las redes sociales de su hija, Lana.

En dicha misiva, el estratego croata reconoció que si bien había participado en variadas publicaciones y registros confirmando su visita al estadio Monumental para celebrar junto al Cacique, inconvenientes de última hora lo dejaron sin la posibilidad de embarcarse junto a su familia a Chile.

“Fueron muchos los mensajes de afecto de ustedes, los hinchas de Colo Colo, con lo que creció la ilusión de volver a Chile después de 20 años junto a mi familia y poder compartir nuevamente en el estadio Monumental con la gran familia colocolina. Ese era mi gran objetivo en la visita, para que además mis nietos vivieran esa experiencia que disfrutan semana a semana a través de la televisión, pero ahora en vivo en el estadio Monumental y sintiendo lo que es el club más importante y ganador de Chile, del cual tengo el honor de haber sido parte de su inmensa historia”, indicó.

“Lamentablemente, y debido a razones estrictamente personales, no podré acudir a Chile en esta importante conmemoración, lo que manifiesto con mucho pesar, ya que mi intención y anhelo era estar en Chile para esta fecha”, explicó.

“Entiendo lo complejo de organizar algo tan grande como el Centenario de Colo Colo, por lo que mi intención y la de mi familia está lejos de querer generar un problema”, puntualizó el octogenario técnico.

“Como siempre lo he manifestado, desde que llegué a nuestro querido club en 1987 como entrenador de las divisiones inferiores y luego desde 1990 a 1993 a cargo del primer equipo, donde pasé los años más felices de mi carrera deportiva, antes que cualquier persona, ya sea directivo, entrenador, jugador o administrativo, primero que todo está Colo Colo. Su historia, su gente y los hinchas que lo han hecho grande durante estos 100 años”, apuntó.

“A la distancia celebraré esta histórica fecha, que solo debe significar para el pueblo colocolino un factor de unión fraterna y sincera, mirando el futuro de nuestro querido club. No hay que olvidar que cuando Colo Colo ha estado desunido y dividido han sucedido los mayores problemas de su historia, por lo que no se puede repetir”, señaló Jozic, quien de todos modos le aseguró a los aficionados del Cacique que “mi intención y la de mi familia es volver a Chile en el futuro inmediato, pero sobre todo a lo que me importa: estar con los hinchas colocolinos que los llevo en el corazón”.

“Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes y, no tengo dudas, que nos volveremos a encontrar en Chile para abrazarnos y seguir alentando a nuestro amado Colo Colo”, finalizó.