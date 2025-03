Carlos Villanueva debutó como panelista deportivo tras retirarse el año pasado del fútbol: “Quiero ser un comentarista con mucha crítica, pero constructiva”

Fue 2024 el año que eligió Carlos Villanueva para retirarse del fútbol profesional. Lo hizo tras poco más de dos décadas llevando su talento por distintos clubes nacionales y extranjeros, y que esta semana pasó definitivamente al olvido luego de asumir su nuevo rol de comentarista deportivo.

Fue ante las cámaras de TNT Sports, como flamante refuerzo del programa “Pelota parada”, donde el “Piña” Villanueva intentó demostrar la misma confianza que tenía con el balón en los pies en sus comentarios. Algo que detrás de cámara no quedó tan claro, considerando los nervios que le invadieron al momento del debut televisivo.

Los “nervios” de Carlos Villanueva

“Carlos estaba nervioso, yo creo que incluso más nervioso que cuando jugaba. Porque ahí más que nervioso estaba ansioso, con ganas de ganar. Esto es distinto, acá todo esto es una experiencia nueva para él, de mucho aprendizaje. Él siempre ha tenido claro que quería trabajar en las comunicaciones. Nosotros estamos juntos hace veintiún años y siempre me lo ha dicho”, contó su esposa, Fernanda Arancibia, una más del clan Villanueva que alentó en el estudio de televisión cual barrista al retirado jugador.

“Nunca ha querido ser técnico, por ejemplo, porque conoce la vida del técnico. Siempre supo que cuando acabara su carrera no quería continuar con esos horarios que muchas veces no le permiten ver a su familia, con las concentraciones, o tener que cambiarse de ciudad o de país constantemente”, indicó Fernanda en conversación con lun.com.

“Él también tenía claro que no nos íbamos a mover de Santiago. Pensó en nosotros siempre. En los niños, porque ellos están en su colegio y tiene a sus amigos; y en mí, porque soy psicóloga y tengo mi clínica acá. Yo ya lo seguí por muchos años y le dije que el día que volviéramos a Chile yo me iba a poner a trabajar. Para mí era imposible mudarme a otro lado”, puntualizó la esposa de Villanueva, cuyas palabras fueron compartidas por un nervioso Carlos.

“Mi familia y mi señora ya sabían que yo tenía ganas de dedicarme a las comunicaciones. Ya dejé de ser futbolista profesional y ahora tengo que buscar diferentes caminos. Muchas veces les conté, desde hace años, que me quería dedicar a esto después del fútbol. Ellos siempre han sido los pilares de mi vida”, señala el exfutbolista, quien reconoce que su pasión por las comunicaciones fue algo siempre tuvo en sus venas desde sus inicios en el profesionalismo.

“Cuando todavía jugaba y me preguntaban qué haría después del retiro, la respuesta que más repetía era que quería dedicarme a las comunicaciones. Lo que más me entusiasma es que voy a seguir ligado de otra forma al fútbol, que es lo que me ha apasionado toda la vida y lo que conozco desde adentro”, dice.

La promesa de Carlos Villanueva

“Vengo preparándome desde el año pasado. Siempre tuve la posibilidad de que me invitaran a programas, entonces me fui preparando de esa forma, intentando venir a todos los programas que me invitaron. También tengo un podcast (‘Dos 10 son mejor que uno’, en YouTube) y eso me ayudó a prepararme. Acá también hay un equipo de trabajo tremendo que me está guiando y ayudando con tips para crecer como comentarista deportivo”, agrega Villanueva, quien asume que deberá agarrar rodaje televisivo para asentarse en su rol de panelista en TNT Sports.

“Primero tengo que empezar a ganar experiencia. Estoy en un periodo de aprendizaje, recién comenzando, así que estoy abierto a todos los feedback. Mi idea es poder transmitirle a la gente en poco más claro lo que uno ve dentro de la cancha. Como jugador tenemos visiones diferentes, hay cosas que la gente en la normalidad no ve, y poder transmitir esas cosas de una forma simple, que lo puedan entender, es uno de mis objetivos”, promete.

“Quiero intentar ser un comentarista con mucha crítica, pero que sea constructiva, no estar matando al jugador. Vengo recién saliendo del camarín y sé que la crítica dura es lo que más le molesta al jugador. Así es que mi idea es poder hacerla un poquito más suave, más constructiva”, adelanta Carlos, quien se la juega por un futuro comentario más orientado a las críticas educativas que a los duros cuestionamientos a sus excolegas.

“Se puede criticar, pero diciéndolo de buena manera. Voy a intentar ese tipo de perfil, vengo recién saliendo del fútbol y tengo muy cercano lo que siente el jugador de fútbol cuando se le critica de manera dura”, finaliza.