“Que sea más transparente”: Edson Puch se descarga en contra de los arbitrajes tras eliminación de Deportes Iquique en Copa Libertadores

Un duro descargo en contra de los arbitrajes y el VAR realizó el mediocampista de Deportes Iquique, Edson Puch, quien luego de empatar 1-1 en su partido frente a Alianza Lima quedó fuera de la fase de grupos de Copa Libertadores.

PUBLICIDAD

La serie entre nortinos y peruanos finalmente se decantó en favor del cuadro limeño gracias a la victoria obtenida en el duelo de ida disputado en el estadio Tierra de Campeones (2-1), partido donde también los errores arbitrales fueron tema en el camarín de los Dragones Celestes. Una situación que se repitió en el encuentro de ayer, con un gol anulado a Steffan Pino y una falta penal en favor de los chilenos, que el árbitro argentino Yael Falcón Pérez optó por desestimar.

Los reclamos de Edson Puch

Esas situaciones, junto a los errores del VAR en ambos partidos, desataron la molestia de Puch, quien al finalizar el partido disputado en Lima acusó en conversación con ESPN de poca transparencia a los cuerpos arbitrales.

“Hicimos un partido muy correcto. Vinimos de visita, la verdad es que nos cuesta demasiado a nosotros poder ganar, y lo que no entiendo es porqué a nosotros no nos revisa las jugadas el VAR”, señaló el otrora seleccionado chileno y campeón de la Copa América 2016.

“En Iquique no nos revisaron bien, ahora de nuevo. En el gol (anulado a Pino) no sabemos, en el penal que nos hicieron”, agregó el futbolista nacional, quien aseveró que “somos un equipo muy humilde, muy trabajador, que la verdad es que estas cosas no las necesitamos. Necesitamos que sea más transparente, la verdad”.

“No estoy muy contento con el arbitraje”, insistió el iquiqueño, quien ante las consultas respecto de si esta eliminación (de todos modos, clasificaron a la Copa Sudamericana) fue un “fracaso” para el club, aseguró que tal definición está muy lejos de la realidad del club nortino.

“Esto no es un fracaso. La verdad es que estoy muy orgulloso de lo que hizo el equipo. Creo que venimos jugando muchos partidos seguidos, miércoles, sábados, martes, viernes, y el equipo supo hacerlo bien. Estoy muy orgulloso del equipo”, finalizó.