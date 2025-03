Alcaldesa de Colina niega que Felicevich haya comprado el club de la comuna

Recientemente, surgieron rumores que indicaban que el representante de futbolistas, Fernando Felicevich habría adquirido la propiedad de Deportes Colina. Sin embargo, la alcaldesa de la comuna, Isabel Valenzuela, salió al paso de estas afirmaciones y desmintió categóricamente la situación.

PUBLICIDAD

Desmentido oficial sobre la compra del club

El tema cobró fuerza cuando Carlos Cornejo, timonel de General Velásquez, comentó: “Lo último que supe es que a Colina ahora lo compró Fernando Felicevich. Y si lo compró, seguramente va a participar en nuestro torneo, eso fue lo que me informaron”.

La confusión aumentó tras la transformación de Deportes Colina en una sociedad anónima, lo que generó especulaciones sobre su futuro en el fútbol chileno y la posibilidad de ascender a la Segunda División, pese a no haber conseguido ese derecho en cancha.

Ante la ola de rumores, Valenzuela aclaró la situación, afirmando que “es una noticia completamente falsa. El año 2023 el equipo, el 90% de sus acciones, fue vendido a un privado, que no es Felicevich”.

La alcaldesa explicó a Emol TV, que actualmente tienen un 10% de participación en el club, que se destina a las escuelas y categorías menores. “Hoy día estamos desarrollando en conjunto con él”, puntualizó, refiriéndose al nuevo propietario del equipo.

Isabel Valenzuela enfatizó que “Felicevich no es propietario de Deportes Colina, no se está pensando, lo conversé con el dueño del equipo”. Además, la alcaldesa subrayó la importancia de que el club mantenga su identidad, asegurando que “una de las cosas que le pedimos al dueño del equipo, del 90% del equipo, es que la identidad no se pierda, el nombre no se cambie, donde el objetivo sean los niños de nuestra comuna, y eso se ha cumplido a cabalidad por parte del dueño del equipo”.