“No he tenido buena respuesta del otro lado”: Marcelo Díaz habla del quiebre con Arturo Vidal

El histórico de la “generación dorada” y actual volante de la Universidad de Chile, Marcelo “Chelo” Díaz, reveló un distanciamiento con Arturo Vidal, tras no ser convocado a la selección nacional.

PUBLICIDAD

En conversación con Mega, Díaz habló sobre el quiebre en su relación con Vidal. “Cuando estuve en Racing tuve años extraordinarios en Argentina, y ahí sí me dolió y mucho no estar convocado a la selección porque era el mejor volante de una liga sumamente competitiva con 28 años y en un tremendo nivel, y no me explicaba no ser parte de La Roja. Fue una de las mejores etapas de mi carrera. Nunca supe por qué y nunca me lo quisieron decir. Solo estuve reunido dos horas en México con Reinaldo Rueda y me dijo que iba a ser considerado, y venía una nómina cercana y no fui convocado”, expresó Díaz, refiriéndose a su experiencia mientras jugaba en el extranjero.

El volante también mencionó que ni él ni Vidal conocen la razón detrás de su exclusión de la selección. “Si tú le preguntas a Arturo Vidal por qué no fui convocado, te aseguro que no sabe, y yo tampoco lo sé. Ahora, si hubiese existido un problema con Arturo te aseguro que se hubiese arreglado de alguna forma, porque se conversa, se habla. Al menos yo por lo menos si me equivoco voy y lo hablo, pero como no tuve respuestas, no supe de qué se trata”, añadió, dejando claro que no tuvo la oportunidad de aclarar las cosas con su compañero.

“El día de mañana si tengo la oportunidad de hablar con Arturo, seré el primero en hacerlo y estar feliz. Yo soy muy sincero y sí he dado el primer paso para conversar, y no he tenido buena respuesta del otro lado, pero claramente si se llega a dar por mí estará muy bien”, precisó.

Memorias de un logro histórico

En la misma conversación, Díaz recordó el memorable triunfo de Universidad de Chile en la Copa Sudamericana en 2011, que definió como el logro más importante de la historia de la U. “El título de la Copa Sudamericana es el logro más importante de la historia de la U, y personalmente creo que es mi máximo logro porque jugamos en todo el continente y derrotamos a grandes equipos. Fue un campeonato extraordinario, terminamos invictos y solo con dos goles en contra con un Jorge Sampaoli que fue muy importante en la historia del club y nuestras carreras”, comentó el jugador.

Marcelo Díaz

MEDIOCAMPISTAS: Marcelo Díaz Foto: Getty Images

Al hablar sobre el reciente campeonato que no lograron conseguir en 2024, Díaz expresó su descontento con la manera en que se perdió. “Dolió la forma en cómo se perdió el campeonato, y no me dolió perderlo con Colo Colo, sino que cómo lo perdimos en El Salvador con Cobresal y en el Estadio Nacional con Everton. Si vamos al conteo final, te das cuenta que no lo perdimos en la última fecha, sino que lo fuimos perdiendo en partidos previos, y tampoco ganamos el partido que debíamos ganar que generaba la final, así que siento que más lo perdimos nosotros”, afirmó.

Por otro lado, destacó su trayectoria en el fútbol, señalando que su mayor logro ha sido mantenerse vigente durante 20 años en la profesión. “Hoy me siento vigente porque me gusta el fútbol, tengo la pasión y las ganas de venir a entrenar a mi casa que es el CDA, disfruto día a día estar en la U y hasta que mis piernas y cabeza me den la posibilidad lo haré”, manifestó. Además, se vio a sí mismo como un referente en el fútbol nacional, destacando el talento de su generación.

“Yo siempre dije que somos en La Roja la mejor generación del fútbol chileno. Claramente no vimos a la selección del mundial del 62 que todos dicen que eran una maravilla, pero creo que por logros, números y carreras, para mí esa fue la mejor selección y mejor camada de futbolistas que pudo tener Chile. En ese equipo muchos jugaban en Europa y siendo titulares e importantes. Yo también me considero muy importante en esa generación, porque fui titular en ambos títulos de América de la selección”, concluyó, reafirmando su posición en la historia del fútbol chileno.