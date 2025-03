“¿Vas a seguir, piojento?”: entregan detalles de la pelea entre Aníbal Mosa y Carlos Cortés que acabó con el presidente de ByN en una clínica

Esta jornada se conocieron nuevos detalles respecto de la airada discusión que protagonizaron el presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa; y el director de ByN, Carlos Cortés, que puso punto final a la habitual reunión de directorio de la concesionaria con el empresario traslado a una clínica de la capital, desde la que salió con un cuello y bota ortopédica.

Las primeras informaciones dieron cuenta de un golpe de puño propinado por Cortés al empresario pesquero tras un álgido intercambio de opiniones en medio del directorio albo, y que pocos minutos después fue negado por el integrante del bloque Vial-Ruiz Tagle.

Nuevos antecedentes de la pelea de Aníbal Mosa

“Pude conversar con Carlos Cortés y me asegura que Aníbal Mosa se enredó en medio de la trifulca, porque comenzaron a moverse en las oficinas, y me asegura que producto de eso, se cayó”, relató el periodista Rodrigo Gómez, uno de los testigos que estuvo en el desarrollo de la polémica reunión de directorio.

Tal relato difiere profundamente del ofrecido por Mosa, quien según constaron en radio Cooperativa, habría sido “agredido con un golpe de puño” por Cortés, y que por ello “tuvo que ser afirmado por los presentes”, sin evitar con ello precipitarse al suelo para sufrir las lesiones que le detectaron en la clínica Bupa.

Dichas versiones fueron constatadas en el relato del periodista de TNT Sports, Daniel Arrieta, quien aseveró que todo inició luego que Mosa propusiera el nombre de un candidato a la gerencia de operaciones de ByN, que rápidamente fue cuestionado por los integrantes de la mesa directiva opositores a su gestión.

“Se comenzaron a lanzar candidatos para que sea ese futuro gerente de operaciones. Estaban discutiendo este tema cuando Mosa presentó un nombre. Desde el bloque Vial-Ruiz Tagle le dijeron que ese nombre no lo podía presentar porque, primero, no había pasado por el directorio; y dos, porque Carlos Cortés lo increpó y le dijo que ese gerente de operaciones que estaba candidateando era amigo de él y no le parecía”, contó el periodista, habitual reportero de las actividades del Cacique para el canal deportivo.

“Esto comenzó a subir de tono, y Mosa en un momento le dijo a Carlos Cortés: ‘Bueno, arreglemos ahora la cosa. ¿Vas a seguir, piojento?’, y eso llevó a que Cortés se pare de su asiento para a increpar a Mosa”, agregó.

“En ese momento calmaron a Cortés y también al propio Aníbal Mosa (…) según lo que me dijeron, no hubo golpes ni tampoco hubo acercamiento físico”, aclaró el rostro de TNT Sports, quien incluso aseveró que las lesiones sufridas por el empresario sureño “no fueron producidas por Carlos Cortés” y su supuesto “golpe de puño”, sino por “un tropezón” que sufrió en el fragor de la discusión.