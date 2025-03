Nicolás Castillo se lanza contra presidente del Club Deportivo Universidad Católica: “Yo los llamé para volver”

Nicolás Castillo rompió el silencio. El exdelantero del Club Deportivo Universidad Católica se lanzó en contra del presidente del equipo, Juan Tagle con críticas.

“Presidente de Cruzados después de escuchar tu entrevista me confirma que no sabes nada y solo mientes para quedar bien (…) Salí al extranjero por mérito propio y poner los huevos siempre delante para debutar y crearme oportunidades, en cada entrenamiento y partido sea 1 minuto o partido completo lo dejé todo siempre", escribió.

A través de su cuenta de Instagram, Nicolás Castillo enalteció su carrera futbolística posterior a una entrevista de Juan Tagle. En el mismo escrito aseguró que retrasó su partida de Chile porque le dijeron que sería el 9 de Católica.

“Cuando tu gerente deportivo me llamó que iba a ser el delantero del equipo después del Sudamericano Sub 20 en Argentina y yo rechacé varias ofertas del extranjero para quedarme en el club que soy hincha y terminó llegando un delantero uruguayo. Tuve que pelearla y terminé jugando igual, por eso me fui al extranjero y les llegaron más de 3 palitos verdes”, agregó.

Nicolás Castillo se refirió a su salida del club

En cuanto a su retorno en 2016, aseguró que fue él quien hizo la gestión; desmintiendo así las palabras del presidente del club: “Dices lo trajimos de vuelta… ¿Qué hablas? Si yo los llamé para volver o quieres que muestre el mail que le envié a tu Gerente Deportivo (…) y le dimos un bicampeonato a nuestra gente y a nuestro club, volví a irme al extranjero y les volvió a llegar una comisión".

Durante su descargo en redes, Nicolás Castillo desmintió estar llevando a cabo una campaña contra Tagle. Pero aceptó lo mucho que le molestó la forma en la que salió del club.

“Yo no estoy en una campaña brutal contra nadie (…) como el hincha real de Universidad Católica piensa y tiene derecho a saber cómo son. Te recuerdo que por eso me sacaron, por decir las cosas a la cara y por querer hacer mejor al club, hasta que no vea que al jugador de casa lo tratan como debe ser seguiré diciendo lo que pienso”, mencionó.

Para finalizar, el futbolista cuestionó la decisión de darle la banda de capitán de Universidad Católica a un extranjero: el argentino Fernando Zampedri. “Un técnico extranjero con tu gerente deportivo decidieron que el capitán sea extranjero cuando siempre el capitán era de casa, ¿es eso querer o respetar a los de casa? “, cuestionó para finalizar.