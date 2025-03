Revelan acercamientos de River Plate con Udinese para repatriar a Alexis Sánchez y remecer el mercado transandino: “El contacto existió”

Una buena noticia recibió este viernes el delantero de la selección chilena y Udinese, Alexis Sánchez, quien estaría cerca de regresar a River Plate luego del acercamiento formal que tuvieron los dirigentes millonarios con sus pares italianos.

Las pocas opciones de sumar minutos que le ha ofrecido el técnico del club italiano, Kosta Runjaic, desde que regresó de su lesión muscular, habrían agilizado las gestiones de los directivos argentinos por conocer los deseos del delantero chileno de buscar mayor protagonismo.

Uno que allende Los Andes asumen tendría de volver a vestir la camiseta albirroja, y que los medios deportivos locales reafirmaron esta jornada al contar que “sí existieron” acercamientos con el entorno del jugador.

Los contactos de River por Alexis Sánchez

“Entiendo que existieron comunicaciones por parte de River”, afirmó el periodista de TNT Sports Argentina, Maxi Grillo, quien si bien aclaró que “yo hoy lo veo más no que sí”, aseguró que dicho “contacto existió”.

“Yo hoy lo veo más no que sí, pero si entiendo que existieron comunicaciones por parte de River para tantear el presente y cómo está la situación contractual de Alexis Sánchez, por lo cual esa es una parte de la realidad”, explicó.

“El contacto existió. A mí me lo confirman”, reafirmó Grillo, quien informó que el único inconveniente para el retorno de Sánchez a mediados de año estaría en su actual vínculo contractual con Udinese.

La señal deportiva de TNT Sports en Argentina reveló que los dirigentes de River Plate se contactaron con el entorno de Alexis Sánchez para conocer su situación en Udinese. Fuente: Instagram @tntsportsar.

“El tema es que al no tener salida ahora, a mitad de año, River tendrá que negociar con el Udinese. Entonces, ahí ya no es tan sencillo, y habrá que ver qué es lo que pide el club italiano”, aseveró.

De todos modos, el periodista argentino aclaró que pese al interés por el chileno, su presente deportivo debería ser un elemento que el técnico Marcelo Gallardo debiera considerar si es que pretende sumarlo a un plantel donde ya están los nacionales Paulo Díaz y Gonzalo Tapia.

“Hoy, el presente, no es tan bueno, de Alexis. No juega tanto como él hubiese deseado, no ha participado tanto de los partidos de Udinese. Si está en la convocatoria, por ejemplo, del seleccionado chileno. Pero bueno, veremos cómo se va desarrollando el tema”, concluyó.