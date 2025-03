Duro golpe para la Roja: complicaciones físicas dejaron fuera a Alexis Sánchez del partido de la selección chilena ante Paraguay

Una sensible baja sufrió esta mañana el seleccionado chileno, que de cara al trascendental duelo de mañana ante Paraguay, en Asunción, a las 20:00 horas, no contará con Alexis Sánchez, quien quedó fuera de la citación tras presentar una lesión muscular.

Fue en el despacho de ESPN Chile donde se dio la alerta respecto del estado de salud del goleador histórico de la Roja, quien tras evidenciar “una fatiga muscular en los entrenamientos vespertinos de ayer, y el de esta mañana”, se realizó una serie de exámenes que finalmente llevaron al técnico Ricardo Gareca a descartarlo del plantel de futbolistas que viajarán a Paraguay.

La lesión de Alexis Sánchez

“Esta fatiga muscular no lo deja entrenar con normalidad, ni hoy en la práctica matinal ni en la de ayer, vespertina. Se hizo exámenes, y si bien no hay un lesión de gravedad, por precaución no fue citado para este partido”, señalaron en el noticiario del canal deportivo.

Respecto del posible reemplazante de Sánchez, titular en el esquema del técnico nacional para enfrentar mañana a los guaraníes, el informativo apuntó el nombre de Alexander Aravena como el extremo que deberá acompañar por el sector izquierdo al solitario delantero Eduardo Vargas.

Esto, luego de la práctica que este miércoles realizó Gareca, donde además reemplazó a Francisco Sierralta por Paulo Díaz en el equipo que probó de cara al duelo de Asunción.

Este fue con Brayan Cortés en el arco; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Díaz y Gabriel Suazo en defensa; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro y Arturo Vidal en mediocampo; y Aravena, Vargas y Lucas Cepeda en delantera.

Programación 5° fecha

Jueves 20/03: Paraguay-Chile (20:00 horas); Brasil-Colombia (21:45 horas); Perú-Bolivia (22:30 horas).

Viernes 21/03: Ecuador-Venezuela (18:00 horas); Uruguay-Argentina (20:30 horas).