Otro dolor de cabeza para la ANFP: Corte de Apelaciones falla en favor de Barnechea y establece que su castigo fue “ilegal y arbitrario”

La Corte de Apelaciones de Santiago, en fallo unánime, estableció este miércoles que la sanciones aplicadas por la ANFP al Athletic Club Barnechea, con la resta de 45 puntos y el pago de una multa de mil quinientas UF fueron “ilegales y arbitrarias”, considerando que significaron que el cuadro huaicochero perdiera su chance de ascender desde Primera B a Primera División y encima, fuera desafiliado del fútbol profesional chileno.

El dictamen del tribunal de alzada puso de este modo en jaque al ente rector del balompié nacional, que en los próximos días deberá recurrir ante la Justicia para apelar este fallo que busca reparar el daño causado institucionalmente al club del sector oriente de la capital.

En resumen, indica el fallo, las sanciones aplicadas en aquel momento a Barnechea significaron que, en la práctica, el elenco nacional fuera relegado al último puesto del torneo de Primera B, sentenciando de esa forma su pérdida de categoría.

Los alcances del fallo en contra de la ANFP

Según indicaron, el castigo de la ANFP -con fecha de septiembre de 2024- tuvo como fundamento que Barnechea “no se presentó a tres partidos”. Esto, mientras “se encontraba con su licencia de clubes suspendida”.

No obstante, en este nuevo fallo del tribunal de alzada se estableció que “es posible advertir que la no presentación a los tres partidos por parte del Club Deportivo Barnechea durante el campeonato de la Primera B, fue a consecuencia directa del hecho que con fecha 10 de julio pasado, el Órgano de Primera Instancia de la ANFP decidió suspender la Licencia de Clubes de Barnechea, al concluir que este no cumplió con el pago de sus obligaciones tributarias adquiridas en beneficio de la Tesorería General de la República, cuestión que de acuerdo a los mismos antecedentes, fue posteriormente desechada, disponiéndose por resolución OPI N°04-2024, de fecha 9 de agosto, levantar la sanción a la actora, dejando sin efecto la suspensión de su Licencia, reconociendo que aquella había entregado toda la información referida al cumplimiento de sus obligaciones financieras”.

Tal decisión, precisó la resolución de los magistrados de apelaciones, derivó en “la decisión de sancionar al Club con la pérdida de los puntos en disputa de los partidos cancelados por la ANFP con Deportes Recoleta, Club Rangers de Talca y Deportes La Serena, en el marco del Torneo Primera B; la pérdida de 45 puntos en el Torneo Primera B; y la multa de 1.500 UF por la no presentación a tres partidos, y que se tornó en ilegal y arbitraria, puesto que debió ser declarada por la Primera Sala el Tribunal de Disciplina de la ANFP, sin corresponder imponer tal sanción”.

La postura de Barnechea ante la ANFP

Para los abogados defensores de Barnechea, Ciro Colombara, Aldo Díaz y Amanda de la Fuente, este fallo viene a reconocer el injusto trato que recibió el cuadro capitalino de parte del órgano rector del fútbol chileno, y por ende, debería reponerse la condición de equipo de Primera B al club tras la anulación de todos sus castigos.

“Estamos muy conformes y satisfechos con la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, que nos dio la razón en todos los puntos en que Barnechea estaba reclamando”, dijeron.

“Lo cierto es que la ANFP y sus organismos cometieron una gravísima ilegalidad en contra del club Barnechea. Hasta antes de la intervención de la ANFP, Barnechea iba tercero y tenía una posibilidad real de ascender a Primera División. Hoy, producto de decisiones abusivas, y que son consecuencia de una demanda que interpuso Barnechea ante el Tribunal de Libre Competencia en contra de la ANFP, Barnechea estaría en Segunda División. Esto es inaceptable, es abusivo. La ANFP debe reparar el daño tremendo que ha causado, pues dejó sin trabajo a jugadores, cuerpo técnico, administrativos, y a un club en una situación complicadísima”, puntualizaron.

“Esto no es más que una venganza de la ANFP por la demanda que presentó Barnechea, en que solicitó la restitución de la cuota de incorporación, cuando ascendió de categoría. Esta pelea viene de hace tiempo. Ahora la ANFP debe cumplir este fallo y debe restituir a Barnechea a su situación previa a estos actos abusivos”, finalizaron.