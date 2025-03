“Es un gran líder y es muy positivo”: Fernanda Benavidez, esposa de Zampedri, sobre su posible debut con La Roja

A tan solo minutos de que Chile deba enfrentar a Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco (20:00) por una nueva doble fecha FIFA rumbo al Mundial 2026, Fernanda Benavidez, esposa de Fernando “El Toro” Zampedri, habló en la previa sobre el pentagoleador del fútbol nacional y acerca de cómo ha recibido esta primera nominación a La Roja.

Específicamente, en conversación con AS Chile, comenzó diciendo que “uno no sabe cuántas veces uno puede vivir algo así, y que mis hijos sean parte y puedan ver a su papá, así sea que juegue o no juegue, pero compartir con él esto, para mí va a ser algo para toda la vida”.

“Estoy nerviosa... viajé a verlo a Bolivia, a Brasil, a Uruguay: me faltaba venir a acá. Yo creo que ni en el sueño más loco nos hubiéramos imaginado algo así”, siguió Benavidez.

Luego, respecto a las fortalezas del killer de Entre Ríos, la argentina reconoció que “creo que, más que nadie, sé todo lo que Fernando puede llegar a dar, sea que le toque y desde donde le toque: es un gran líder y aparte es muy positivo”.

“Detrás de todo esto igual hay sacrificio, que no es solamente un buen sueldo o una buena vida. Pasamos cosas feas, al igual que todos”, agregó.

“Independientemente del color de la camiseta, yo creo, no porque sea mi marido, pero que es merecido”, enfatizó.

Respecto a cómo lo está viviendo Zampedri, dijo que “me dice ‘estoy acá como medio escondido, largando unas lágrimas’. Yo me imagino lo que debe ser para él estar compartiendo con jugadores que han sido bicampeones de América, o sea esta experiencia se la lleva para toda la vida”.

“Los dos nos hablábamos y nos decíamos ‘¿vos te das cuenta lo que estamos viviendo?’: yo creo que no. Los chicos de acá lo recibieron súper bien. Lo vi muy feliz”, añadió.

“Vamos a ver esta noche quién llora antes”, cerró Fernanda.