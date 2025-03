“¡Basta con sus caprichos!“: Guarello no se guardó nada en contra del rendimiento de Gareca en La Roja

La velada del jueves 20 de marzo, en el Estadio Defensores del Chaco (Asunción), fue una más de esas amargas noches para la Selección Chilena, puesto que La Roja no pudo sacarle ningún punto a Paraguay tras perder por la cuenta mínima.

PUBLICIDAD

Pese a que Chile sorprendió con su juego en los primeros 45 minutos, más allá de un tiro envenenado de Lucas Cepeda, la pelota no tocó el fondo del arco. Ya en la segunda mitad, luego del gol de Omar Alderete a los 60′, fue otro partido para La Roja.

De esta manera, aunque matemáticamente hay posibilidades de quedar en la séptima posición que da acceso al repechaje mundialista (actualmente en el décimo puesto), las chances son realmente complejas, puesto que, luego del cotejo del próximo martes 25 de marzo frente a Ecuador, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago), el equipo dirigido por Ricardo “El Tigre” Gareca debe medirse ante Argentina, Brasil, Bolivia y Uruguay.

Bajo este contexto, el entrenador de La Roja –una vez más– fue centro de críticas por el desempeño del equipo, de sus cambios, y además, por sus dichos post partido: “Más allá de la derrota, tengo la sensación de que todavía estamos vivos”.

Siguiendo la misma línea, el comentarista deportivo Juan Cristóbal Guarello, fue uno de los comunicadores que mostró su molestia por el rendimiento de Gareca junto a la Selección Chilena.

“Hay otra cosa, pero Milad no se lo va a decir porque no tiene las pelotas... decirle ’¿sabe qué, Ricardo? Yo entiendo que usted tenga a sus jugadores, pero a mí tráigame a los mejores que hay en el fútbol chileno en este momento‘”, comenzó diciendo Guarello en ‘La Hora de King Kong’.

“¡Basta con sus caprichos! Basta conque me cayó mal, que me miró feo, que lloró en la banca, que el papá me criticó en la radio: basta de eso”, siguió.

PUBLICIDAD

“¿Quieres clasificar, Gareca, o simplemente quieres estirar el chicle para alargar tu contrato? Fíjate que Gareca insinuó, incluso, la idea de quedarse, de alargar su trabajo: quiere quedarse más tiempo”, agregó el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011.

Luego, sobre el paupérrimo rendimiento de “El Tigre”, Guarello detalló que “es el técnico –con un volumen de partidos importantes– de peor rendimiento de la historia del fútbol chileno (20%)”.

“A Gareca le pasa lo que a muchos argentinos acá: la ven demasiado fácil, porque el medio es muy poco exigente. Ustedes vieron las preguntas en la conferencia de prensa; vieron las notas al paso, poco menos que culpando a la mala suerte”, argumentó.

“Y hay demasiados paneles muy blandos: con Gareca, con la ANFP, con los representantes, y eso es un todo. Está muy blando el ambiente”, sostuvo.

“Gareca está muy cómodo y sabe él que –queda eliminado igual– si mete un par de triunfos, por ahí Milad le renueva”, cerró así Juan Cristóbal.