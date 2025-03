“No nos pasemos películas”: Pedro Carcuro enterró cualquier posibilidad para que Chile clasifique al Mundial 2026 luego de la derrota ante Paraguay

La reciente derrota por la cuenta mínima de la selección chilena ante Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, causó estragos entre los comentaristas deportivos nacionales, quienes más o menos apuntaron al fin anticipado del ciclo de Ricardo Gareca en la banca de la Roja.

Y es que si bien desde el punto de vista matemático las opciones de alcanzar un séptimo puesto en las clasificatorias sudamericanas aún es una realidad, en lo futbolístico no pocos expertos en fútbol criollo sostienen que el ni siquiera el carro del repechaje mundialista es una opción real para la selección.

El duro análisis de Pedro Carcuro

Uno de ellos, Pedro Carcuro, quien en sus redes sociales e inmediatamente después de caer por 1-0 en Paraguay, aseguró que el representativo nacional no clasificará al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

“El camino es cada vez más sinuoso. La meta está cada vez más lejos. El Mundial está para verlo por televisión, porque estamos virtualmente eliminados. Aunque algunos siguen soñando con el milagro, muy difícil”, inició el rostro de TVN, quien justificó su análisis en los escasos “argumentos futbolísticos” que tiene el actual seleccionado chileno.

“Además que no tenemos argumentos futbolísticos como para decir ‘tenemos una clara opción, tenemos una chance’, no tenemos puntaje y no tenemos juego”, señaló. “Aunque muchos digan que hoy (anoche), en Paraguay, se administró correctamente el primer tiempo, y se terminó en cero y como que estábamos conformes. En el primer tiempo, un tiro al arco, el del chico (Lucas) Cepeda, el mejor del equipo”, explicó.

“En el segundo tiempo, el equipo fue cada vez poniéndose más lejos de la puerta del Gatito Fernández y un tiro importante, el de (Darío) Osorio sobre el final, que provocó una gran tapada del portero paraguayo”, puntualizó.

“¿Así, con este equipo pretendemos ciertamente ir al Mundial? Chile no es ni fu ni fá. No es un equipo de perros que defiendan a muerte, ni tampoco es un equipo de audaces atacantes, no es ni fu ni fa, y así es como llegamos a lo que está ocurriendo ahora”, dijo Carcuro, quien defenestró cualquier opción de clasificar analizando a los futuros rivales de la Roja.

Pedro Carcuro y la publicación donde lapidó las opciones de Chile de clasificar al Mundial 2026. Fuente: Instagram @pedrocarcurooficial.

“Cuando nos espera Ecuador, la próxima semana, cuando en la lista están Brasil, Argentina y Uruguay. No nos pasemos películas, hay que pensar ya en el otro Mundial”, afirmó el periodista.

“No nos pasemos películas. El Mundial está para verlo por TV. Algunos siguen soñando con el milagro, pero ni siquiera hay argumentos futbolísticos. Esta es la crónica de una muerte anunciada. La apuesta por Gareca no funcionó. Ni fu ni fa”, concluyó.