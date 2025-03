Ponen en duda que marginación de Sánchez ante Ecuador sea por lesión: “Se apela a la patria y lo primero es sacar el amor a la camiseta para ocultar algo”

“Triste por no estar, no lo imaginan”, fueron algunas de las palabras con las que Alexis Sánchez confirmó este domingo, en sus redes sociales, que no jugará en el trascendental partido de este martes frente Ecuador, en el Estadio Nacional.

Un duro golpe para los hinchas nacionales, que tras la derrota sufrida la semana pasada ante Paraguay (1-0), veían en el tocopillano un salvavidas de cara al encuentro de mañana ante los ecuatorianos. Uno, donde la obligación para el equipo dirigido por Ricardo Gareca es sumar de a tres.

El anuncio de Alexis Sánchez

La decisión de Sánchez, de marginarse definitivamente de la Roja debido a una fatiga muscular, causó revuelo en el medio deportivo, donde una de sus figuras, el periodista Juan Cristóbal Guarello, aseveró que el motivo del delantero para bajarse de la selección estuvo muy lejos de tener su origen en problemas físicos.

“Algo que me ha enseñado este medio en 35 años de carrera es que se miente y se miente mucho. Se apela mucho a la patria y lo primero es sacar el amor a la camiseta para ocultar algo”, indicó anoche en su programa de YouTube “La hora de King Kong”.

Y es que según indicó Guarello, la razón detrás de esta decisión no habría sido por problemas musculares, sino más bien por la molestia del jugador al no ser considerado por el técnico de la selección en el equipo titular que iniciará frente a Ecuador en el coliseo ñuñoíno.

“Yo no sé si Alexis está lesionado, pero gente que está adentro de la selección lo duda, porque Alexis se lesiona justo después de saber que no va a ser titular contra Paraguay”, recordó.

La publicación de Alexis Sánchez en sus redes sociales donde confirma que no jugará frente a Ecuador. Fuente: Instagram @alexis_officia1.

“Seguramente Gareca, viéndolo en los entrenamientos, no lo ve titular contra Ecuador, que es un equipo físico, un equipo veloz, un equipo robusto, un equipo que tiene el biotipo más fuerte de todos los rivales de la Conmebol. Alexis decide simplemente no seguir, esa es la sensación que me da a mí”, concluyó.