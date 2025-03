“Se pasó para ser cara de raja”: exseleccionados critican duramente a Gareca y lamentan el penoso desempeño de la Roja ante Ecuador

Indignación, pena y frustración fueron algunos de los sentimientos que dejó en varios exseleccionados nacionales el empate sin goles entre las selecciones de Chile y Ecuador, y la negativa de Ricardo Gareca a renunciar a su contrato como entrenador de la Roja, a quien acusaron de “ser un cara de raja”.

Fue en el programa “Todos somos técnicos”, de TNT Sports, donde los otrora futbolistas profesionales, Johnny Herrera, Marcelo Vega y Gonzalo Jara, analizaron el empate de la Roja y sus casi nulas opciones de alcanzar el cupo de repechaje en estas clasificatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

La pena de Gonzalo Jara

El más apenado, Jara, quien si bien reconoció que “el partido que estaba jugando Chile estaba correcto”, ya que “desde el mano a mano hizo ver mal a Ecuador que no jugó un buen partido”, lamentó que ni siquiera ese rendimiento haya servido para obtener una victoria ante el sublíder del proceso sudamericano.

“Creo que planteó mal el partido (Sebastián) Beccacece (DT de Ecuador). El mejor primer tiempo de las clasificatorias de Chile no hiciste goles. Lo mejor que Chile pudo mostrar y no sé si hay más”, sinceró el exdefensor y bicampeón de América con la Roja.

La decisión del entrenador chileno de no renunciar tras el triste partido disputado anoche en el Estadio Nacional fue el punto que colmó la paciencia de los panelistas de TST, quienes más allá de evaluar el rendimiento de la Roja, optaron por criticar con dureza la decisión de Gareca.

La indignación de Marcelo Vega y Johnny Herrera

“¿Piensa que nuestra gente es tonta? ¿Qué es hue***, que no entiende y que no sabe?”, lanzó un indignado Vega, quien acuso al estratego de tener “cero autocrítica” al seguir al mando de la selección a pesar de su desastrosa campaña en estas clasificatorias.

“Está diciendo que se quiere quedar cuatro años más. ¡Mira lo que gana! ¡El segundo que más gana en Sudamérica, después de Brasil y se quiere quedar! Cero autocrítica”, afirmó el mundialista chileno en Francia 1998, quien insistió en que Gareca “no reconoce nada” y que, encima, se “está riendo de nosotros”.

“‘La culpa no es mía porque yo no empecé este proceso’. ¡No me hue***! Siempre saca que él jugó fútbol. ¿Qué tiene que ver eso? Si es el técnico de la selección y no ha sido capaz. Además, siempre está a la defensiva, nos trata como las hue***”, concluyó.

Tanto o más furioso con el técnico de la selección chileno se mostró el exarquero y referente de la U, Johnny Herrera, quien defenestró los argumentos de Gareca, de poner como excusa a la actual campaña nacional el hecho de no haber iniciado el proceso y encima, resistirse a dejar la banca chilena.

“Este caballero, de verdad que se pasó para ser cara de raja, nos está tratando de hue*** a todos nosotros”, reclamó el también bicampeón de América, quien acusó al técnico de “tratarte como si fueras un iluso del fútbol, y lo que él dice no tiene sustento ni sentido”.

“Está tratando de validarse y más encima se pone choro. Él está último en la tabla y se cree superior a todo el mundo. Y se quiere quedar en la selección más encima, es el cafiche que tiene Chile”, finalizó.