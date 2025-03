“Te trajimos para algo y no lo lograste”: Harold Mayne-Nicholls sobre Ricardo Gareca y su frío paso por La Roja

Durante este miércoles 26 de marzo, tras semanas de especulaciones sobre su nombre como carta presidencial, finalmente, en conversación con ADN, el mismo Harold Mayne-Nicholls confirmó su participación en la lucha por convertirse en el sucesor del Presidente Boric.

Pero además de abordar este tema político, el periodista y expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) fue consultado respecto al fracaso de La Roja en las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial de Norteamérica 2026, sobre todo por la actual experiencia junto al entrenador argentino Ricardo “El Tigre” Gareca.

En una primera instancia, Mauricio Bustamante quiso saber, quién creía que tenía la primera responsabilidad en este paupérrimo momento. “Es que da lo mismo, porque el técnico y los jugadores –sobre todo el técnico– alguien lo elige... yo elegí a Bielsa, yo lo traje, y si le iba a mal era mi responsabilidad, no era de él. Uno cuando elige a alguien, uno es el responsable”, comenzó aseverando Mayne-Nicholls.

Luego, Paula Bravo le preguntó si Pablo Milad debería dejar el cargo de la presidencia el ente rector del fútbol chileno, ante lo que respondió: “Milad tiene período hasta noviembre del próximo año, a mi juicio tiene que seguir”.

“Y Gareca –de acuerdo a lo que escuché– tiene una indemnización de tal magnitud que no se le puede sacar, y si él quiere seguir, lo avala su contrato”, aseguró sobre el entrenador.

Por último, en relación a si el argentino debería irse de la Selección Chilena, dijo que “a esta altura, creo que da lo mismo, porque ya estamos afuera (del Mundial 2026). Ahora, yo, si estuviera en la ANFP, hablaría seriamente con él y le diría ‘no se logró el objetivo; no lo lograste... te trajimos para algo y no lo lograste: necesito empezar el recambio para los cuatro partidos que vienen’. Pero no es así como funciona, porque él va a decir ‘ningún problema: me pagan todo lo que me deben, tomo mis cosas y me voy’”.