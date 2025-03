No la sacó barata: DT de Boca confirma duro castigo para Carlos Palacios por ausentarse de los entrenamientos luego de un viaje a Chile

Aunque en una primera instancia nada habían señalado respecto de su ausencia a los entrenamientos de inicios de semana, este jueves se conoció la decisión que finalmente tomó el entrenador de Boca Juniors, Fernando Gago, respecto del castigo que recibirá Carlos Palacios tras viajar el fin de semana a Chile y no regresar a tiempo a Buenos Aires.

Una polémica que incluso habría desatado la molestia del presidente boquense, Juan Román Riquelme, principal gestor en la contratación del mediocampista chileno y el mayor promotor de los elogios a La Joya.

El castigo de Boca a Carlos Palacios

Por eso, según informaron esta jornada medios deportivos locales como el diario Olé y la señal deportiva de TyC Sports, el técnico xeneize habría evaluado las explicaciones de Palacios y tras ello, decidió marginarlo de la titularidad para el próximo encuentro del campeonato argentino, frente a Newell’s Old Boys, en Rosario.

“La explicación de Palacios de cómo perdió el vuelo de la mañana del lunes y que le impidió llegar a tiempo a la práctica de la tarde no parece haber alcanzado como justificativo para el DT, que encima ya tiene un historial de no dar margen a ese tipo de errores”, indicaron los medios de prensa locales, quienes incluso indicaron que la ausencia del formado en Unión Española podría ser extensiva hasta a una eventual convocatoria al banco de suplentes para el duelo del domingo.

“Todos los caminos conducen a que saldrá del equipo el domingo contra Newell’s. Y esto es, a fin de cuentas, un castigo, porque el chileno ha sido uno de los titulares para el DT durante este año”, dijeron en Olé.

“El faltazo de Palacios al entrenamiento del lunes no sólo generó malestar en el cuerpo técnico, sino también en el presidente del club. Juan Román Riquelme hizo mucho por traer al chileno a Boca y, de alguna forma, lo apadrinó con su voto de confianza y sus elogios”, agregó el diario deportivo, que reveló que “en el predio de Ezeiza esta actitud del chileno, más allá de sus explicaciones, no le cayó bien que justo él tuviera ese comportamiento”.

En la misma línea fue la opinión que Claudio Borghi ofreció en radio Continental, donde señaló que Palacios “es un chico que a veces toma decisiones equivocadas”.

“Si no juega bien y además falta al entrenamiento, cosa no recomendable (…) creo que los jugadores no se dan cuenta dónde están”, cerró.