“No digo que está arreglado, pero...”: Palestino estalla contra arbitraje de Felipe González por no expulsar a Vegas tras planchazo a Ariel Martínez

Aunque con el empate 1-1 obtenido ayer ante Colo Colo en el estadio Monumental mantuvieron el liderato exclusivo del Campeonato Nacional, los futbolistas de Palestino quedaron indignados con el desempeño del árbitro Felipe González, a quien acusaron de intimidarse en sus cobros a los albos y dejar sin tarjeta roja un planchazo de Sebastián Vegas sobre Ariel Martínez.

La polémica jugada ocurrió en la mitad del primer tiempo (26′) y ni siquiera fue revisada por el VAR, algo que tras el encuentro fue el principal motivo de reclamo en varios jugadores árabes, entre ellos, el goleador Junior Marabel, y los mediocampistas Bryan Carrasco y Joe Abrigo.

Las quejas de Palestino

“Los árbitros deben tener un poco más de autocrítica, para que el fútbol siga siendo muy lindo. No fueron al VAR, pero bueno, es Colo Colo. Entonces, es imposible”, se lamentó Marabel, quien en conversación con as.com reconoció que “eso influye cuando se juega contra equipos grandes”.

“Que sea Colo Colo no es un factor, pero eso a veces influye cuando se juega contra los equipos grandes. Se controla menos el VAR (…) hicimos un muy buen partido, pensamos en nosotros y después lo demás ya es aparte”, indicó.

En la misma línea, Abrigo señaló que “a veces es mejor no meterse con los árbitros”, pero que tras ser advertidos de la dura infracción del defensor albo en contra de Martínez a todo el equipo de colonia le quedó claro que dicha infracción era para expulsión.

“Vimos la jugada y nos pareció roja, clara. Pero a veces, quieras o no, te tiran un poco para atrás con faltas chicas y Colo Colo es un grande y acá siempre será difícil”, puntualizó.

Era roja. A Felipe (González) uno le habla y no sé, se intimida. No sé qué pasa en estos estadios con los grandes — Joe Abrigo

“Era roja. A Felipe (González) uno le habla y no sé, se intimida. No sé qué pasa en estos estadios con los grandes, como que no le puedes hablar”, aportó a la discusión Carrasco, quien incluso recordó el diálogo que sostuvo con el árbitro y el argumento que González le dio para no expulsar -y tampoco revisar en el VAR- a Vegas.

“Le dije ‘hue***, le pega el planchazo’, y él me dice: ‘Toca la pelota’. Le contesté que ‘sí, pero le pega el planchazo. Aunque toque la pelota, es un planchazo’. Me respondió: ‘No, no, porque toca la pelota’. Entonces, uno a veces se enrabia con los árbitros, porque algunas jugadas para los equipos grandes como que las dejan pasar”, contó.

“Hubiese sido al revés, yo creo que la revisan, lo llaman del VAR y nos sacan roja a nosotros”, finalizó.