Guarello arremete contra Daniel Matamala por obviar multipropiedad y representantes en su crítica por crisis del fútbol chileno: “Ese es el problema”

Juan Cristóbal Guarello se ha erigido estos últimos meses como el principal rostro del periodismo deportivo nacional que ha enfrentado con firmeza la intervención de los representantes y la multipropiedad en la sociedades anónimas deportivas.

PUBLICIDAD

En ese rol, sus críticas a la actual crisis del fútbol chileno por los fracasos deportivos a nivel de selecciones y equipos en competencias internacionales, el déficit económico de los clubes profesionales, y las ya habituales suspensiones de partidos por la violencia en los estadios, entre otros tópicos, han sido su bandera de lucha a la gestión de la ANFP, de los presidentes de instituciones e incluso de las autoridades públicas.

La mirada de Daniel Matamala a la crisis

Por ello, es que su reacción ante la última columna de opinión publicada por el periodista Daniel Matamala en el diario La Tercera (“Los dueños de la pelota”), fue tan opuesta como categórica, ya que el lector de noticias aseveró que la crisis del fútbol nacional se debe principalmente luego de la irrupción de las S.A., encabezadas a su juicio por la llegada de Sebastián Piñera y José Yuraszeck a la propiedad de Colo Colo y Universidad de Chile, respectivamente.

“Ambos (Pablo Milad, presidente de la ANFP; y Ricardo Gareca, entrenador de la selección) concentran la ira popular, pero son apenas la punta del iceberg de una crisis sistémica de profundo calado (...) hace una década éramos bicampeones de América y terceros en el ranking de la FIFA. Hoy estamos en el lugar 50° (...) la liga local está séptima del subcontinente en el ranking IFFHS, y es un páramo de partidos suspendidos por la desorganización, falta de estadio y la violencia”, fue parte del análisis de Matamala, quien apuntó a la creación de las sociedades anónimas deportivas, encabezadas por el fallecido expresidente Sebastián Piñera y Yuraszeck, como los gestores de la actual crisis del balompié nacional.

“Salvo las mejoras en la administración, la contabilidad y el pago de sueldos y cotizaciones, no hay mucho que destacar (...) los dueños de las ‘cosas’ han sido más rentitas que emprendedores. Con contadas excepciones, no han invertido en infraestructura ni desarrollo. Se conforman con recibir el jugoso cheque mensual de la televisión (...) con tal de quedarse con un gran pedazo de esa torta, han levantado barreras de entrada que incluso causaron una condena del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia”, reseñó.

La molestia de Guarello con Matamala

Precisamente este análisis, que excluyó al presidente de la ANFP, al técnico de la selección y los actuales propietarios de clubes chilenos, en función de personificar en Piñera y Yuraszeck a los mayores culpables de la crisis, fue el que molestó a Guarello, quien en su plataforma de “La hora de King Kong”, en su canal YouTube, aseveró que el rostro de CHV “no puede hablar de la crisis del fútbol chileno dropeando a los representantes”.

“Es que no lo puedes hacer. Ni la multipropiedad. Es como hablar del hambre en África y no hablar de la pobreza. No se puede omitir eso”, reclamó.

PUBLICIDAD

Es que no lo puedes hacer. Ni la multipropiedad. Es como hablar del hambre en África y no hablar de la pobreza. No se puede omitir eso — Juan Cristóbal Guarello

“El problema no es hoy ni Piñera ni Yuraszeck. Ellos ya no están. Ojalá el problema fuese ese y cómo utilizan el fútbol. El problema hoy es que tienen de cuatro o cinco equipos, con multipropiedad y representantes, puestas en escena”, puntualizó Guarello.

“Está lo del dueño de Audax Italiano o Germán Paoloski (periodista argentino), que lo pusieron de presidente en San Luis y no sabía dónde quedaba Quillota. La U, que nadie sabe quién es su dueño. Ese es el problema. Conocemos los síntomas. ¿Pero sabemos cuáles son los problemas?”, continuó el periodista.

“No puedes hablar de crisis en el fútbol chileno si no hablas de la multipropiedad y no hablas de los representantes. ¡No, Daniel Matamala! Ellos no son los dueños de la pelota”, finalizó.