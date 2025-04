Bruno Barticciotto reconoce contacto con cuerpo técnico de la Roja previo a duelos contra Paraguay y Ecuador: “No tengo idea de porqué no me llamaron”

Los últimos dos goles anotados en la liga mexicana, en la derrota del pasado fin de semana de Santos Laguna frente a Atlético San Luis por 3-2, pusieron nuevamente el nombre del chileno Bruno Barticciotto en la órbita de los medios deportivos nacionales.

PUBLICIDAD

Y es que el actual presente goleador criollo en el torneo azteca, que se ha consolidado desde la previa a los partidos de la selección chilena en las clasificatorias mundialistas ante Paraguay (0-1) y Ecuador (0-0), fueron motivos suficientes para que varios medios deportivos nacionales se preguntaran porqué no apareció en la nómina que entregó Ricardo Gareca.

Los contactos con Bruno Barticciotto

Los pobres resultados obtenidos por el técnico de la Roja en la pasada doble fecha clasificatoria, donde aparte de sumar una solitaria unidad y quedar en el último puesto de la tabla de posiciones sudamericana (junto a Perú, con 10 puntos), no anotó goles. Precisamente los que viene convirtiendo estas últimas semanas el delantero formado en la UC y, que lo tienen entre los mejores refuerzos del campeonato mexicano.

“El tema de la selección creo que nos preocupa a todos”, reconoció Barticciotto, quien en diálogo con ESPN Chile si bien reconoció anoche contactos previos con el cuerpo técnico de la selección, reveló haber quedado sorprendido por no ser convocado finalmente a la Roja debido a su buen momento deportivo en México.

“La verdad, me sorprendió un poco el no llamado. No te digo que tengo tanto ni necesitaba ser llamado, porque tampoco, como te dije, llevo diez goles, pero sí creo que por el momento que están teniendo los delanteros y por mi buen momento, en ese punto específico, que fue hace dos o tres semanas, bueno, menos, quizás sí lo esperaba”, sinceró.

“Los técnicos tendrán sus propias conclusiones y buscarán otras formas, y eso también es aceptable”, agregó el delantero de Santos Laguna, aún contrariado por la decisión de Gareca y su cuerpo técnico de apearlo de una convocatoria de la Roja ante Paraguay y Ecuador.

Los técnicos tendrán sus propias conclusiones y buscarán otras formas, y eso también es aceptable — Bruno Barticciotto

“No tengo idea de porqué no me llamaron”, insistió. “Me habían hablado, el coordinador y el preparador físico de la selección, y con esos llamados me dije: ‘Voy a ir’, pero bueno, no tocó, y la verdad es que no sé porqué”, puntualizó.

PUBLICIDAD

Sobre el final de su entrevista en el canal deportivo, Barticciotto recalcó su disposición a vestir la camiseta nacional de cara a los trascendentales duelos de mediados de año frente a Argentina, en Santiago (programado preliminarmente para el miércoles 4 de junio); y Bolivia, en la altura de La Paz (lunes 9).

“No soy un jugador que digan: ‘Uy, hizo 15 goles’ y sí o sí tiene que estar. Hay otros jugadores también. Así es que si se llega a dar pronto (una convocatoria), ojalá. Bienvenido sea”, finalizó.