Sub 17: la categoría que saca la cara en la década negra del fútbol chileno

El fútbol chileno pasa por una crisis profunda, que se ve reflejada en la cancha. Como cabeza del mal presente se ubica el seleccionado adulto, que está muy cerca de quedarse fuera de su tercer Mundial consecutivo, ya que no va a uno desde Brasil 2014, por lo que podría llegar a 16 años sin jugar un torneo planetario.

Después está la “Roja” Sub 20, que no se mete en una Copa del Mundo desde Turquía 2013, por lo que estuvo cuatro ediciones seguidas sin ganar el boleto. En realidad fueron cinco, ya que el equipo de Nicolás Córdova disputará el certamen orbital de este año simplemente porque será el anfitrión, porque no logró el pasaje en el terreno de juego.

En este período paupérrimo para el balompié nacional, que ya se extiende por más de una década, la única categoría que ha sacado la cara ha sido la Sub 17. De hecho, en este mismo lapso estuvo en tres citas ecuménicas al hilo, las del 2015, 2017 y 2019, aunque, eso sí, la primera la jugó por ser local.

Luego de quedar al margen de Indonesia 2023, ahora el combinado criollo está ad portas de conseguir su clasificación directa para Qatar 2025. Dependiendo de los resultados que se den hoy, donde el cuadro patrio tiene fecha libre, incluso podría bastarle un empate el sábado ante Paraguay para rematar entre los dos primeros del Grupo A y sellar su presencia en el evento catarí.

Ese partido contra los “guaraníes” será una verdadera final, mientras que en caso de igualdad de puntos con Argentina, Chile se vería beneficiado por el primer criterio de desempate, que es el resultado del enfrentamiento directo jugado entre los equipos implicados. Los “incaicos” ya están eliminados.

Haciendo un poco de historia

La versión del Sudamericano que se desarrolla por estos días en Colombia es la 20ª desde que se inauguró esta competición, en 1985, donde el predominio de Brasil ha sido aplastante, con 13 títulos, mientras que los argentinos tienen cuatro coronas. Los otros dos campeones fueron Bolivia y los “cafeteros”

Hasta el momento, la escuadra chilena ha clasificado a cinco Mundiales, aunque nunca lo ha hecho como monarca continental. Sus mejores actuaciones en la competencia regional fueron en 1993 (también en suelo colombiano), en el 2017 (donde fue anfitriona) y en el 2019 (en tierras peruanas), logrando el subcampeonato.

La selección criolla más recordada de esta edad es la de 1993, que consiguió el tercer puesto en Japón, con Leonardo Véliz como entrenador y Manuel Neira como goleador. Ahora, con Sebastián Miranda como DT y figuras como Zidane Yáñez, Yastin Cuevas y Alonso Olguín, la “Rojita” busca volver a iluminar el opaco escenario doméstico.