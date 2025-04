“Jamás haría algo así”: dan cuenta del revelador diálogo que Gareca sostuvo con Berizzo donde dio luces de su postura si fracasaba con la Roja

Ni bien se conoció el pasado viernes de parte del presidente de la ANFP, Pablo Milad, que la continuidad de Ricardo Gareca en la selección chilena seguiría a pie firme a pesar de estar últimos en las clasificatorias sudamericanas, los rumores en torno al descontento de la dirigencia nacional con la posición del entrenador, de no renunciar a la banca de la Roja, abrieron la puerta a una serie de especulaciones que buscaron explicar la postura del DT respecto de su continuidad en Pinto Durán.

PUBLICIDAD

Una de ellas se conoció este miércoles en un medio de circulación nacional, que entregó detalles del revelador diálogo que sostuvo Gareca a su llegada al país con el renunciado entrenador de la selección nacional, Eduardo Berizzo.

El aviso de Ricardo Gareca

Una conversación que según cercanos a la interna de la Roja habría girado en torno a la forma en que Berizzo dejó la banca criolla, sin recibir dinero alguno como indemnización por su contrato con la ANFP.

“‘¿Vos por qué renunciaste?‘, le dijo el Tigre al otrora ayudante de Marcelo Bielsa. ‘El ambiente no daba para más’, respondió Berizzo”, señalan en latercera.com, donde expusieron que la motivación que dejó de manifiesto el actual DT de la selección desde el primer momento que asumió el cargo tras firmar un millonario contrato de dos millones 700 mil dólares por temporada, sin “cláusula de salida”, fue meramente económica.

“‘¿Pero te fuiste sin nada?‘, retrucó el actual entrenador de la Roja. ‘Sí, no cobré un peso’, señaló el Toto. Esto último llamó profundamente la atención de Gareca. ‘Yo jamás haría algo así (…) que me paguen todo o no me voy’”, aseveró en dicho diálogo que se dio en el sector oriente de Santiago con el actual técnico de León de México.

En la reunión, que el propio Gareca reconoció haber tenido en su primera conferencia de prensa en el país, el estratego transandino también le consultó a Berizzo de otros tópicos tan diversos como el de “algunos jugadores, manejo de los dirigentes, así como también cómo era la prensa deportiva chilena”.