La pesadilla del “Niño Maravilla”: Alexis Sánchez podría perderse lo que resta de temporada

Alexis Sánchez sale de una para caer en otra... y es que la temporada actual, la 2024-2025, ha sido una completa pesadilla para el oriundo de Tocopilla, ya que las constantes lesiones no dan tregua y no han dejado que el “Niño Maravilla” pueda demostrar su buen fútbol que lo caracteriza. Sin ir más lejos, desde que volvió al Udinese, ha estado en 10 partidos, y para qué hablar de la Selección Chilena, donde no juega hace nueve meses.

Cabe recordar que, recientemente, el delantero estuvo considerado en la última nómina de Ricardo Gareca por la antepenúltima doble fecha FIFA, cuando Chile enfrentó a Paraguay, en Asunción, y a Ecuador, en Santiago, sumando solo un punto. Y Alexis, por molestias físicas, fue baja en ambos cotejos, regresando a Italia, donde se confirmó su diagnóstico.

Y para mala fortuna del jugador, días después de su vuelta al país con forma de bota, los reportes médicos indican que no pinta nada bien. De hecho, podría perderse el resto de temporada.

Siguiendo la misma línea, según informó el diario italiano La Gazzetta dello Sport, Sánchez sufre de una distensión en la pantorrilla que lo obligará a permanecer alejado de las canchas por lo menos hasta mayo. Y la presente campaña ya está en la recta final.

Para el 25 de mayo está fijado el último encuentro del Udinese, y hoy su presencia en ese partido es una real incertidumbre. Por otro lado, el contrato de Alexis termina en junio próximo, por lo que el club deberá evaluar su continuidad de contrato.

El “Niño Maravilla” firmó por un año, con opción de renovar por uno más. Todo dependerá a lo que quiera él y lo que opine la dirigencia.

Lo real es que su futuro en la temporada junto al Udinese es complejo, teniendo en consideración que con La Roja no sumó minutos.