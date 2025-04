Las 24 horas malditas del tenis chileno, que no levanta cabeza en el 2025

Lo vivido por los principales tenistas chilenos durante esta semana probablemente sea inédito en la historia, una síntesis de la especie de maldición que los aqueja en este 2025 y que no les permite levantar cabeza. No porque los tres hayan perdido en octavos de sus respectivos torneos ATP, nada extraño en una temporada que ha empezado de la peor forma, sino porque todos lo hicieron en los tie-breaks del tercer parcial, dilapidando sus esfuerzos para llegar hasta esas instancias.

El primero fue Alejandro Tabilo (32º), seguramente el caso más preocupante, ya que el miércoles por la tarde, en Houston, se adelantó set y quiebre arriba ante el local Jenson Brooksby (507º), después estuvo con rompimiento a su favor en la tercera manga y, por si fuera poco, se puso 3-0 en el desempate. Sin embargo, no aprovechó ninguna de esas oportunidades, en una evidente muestra de sus problemas para cerrar los partidos, y sumó su novena derrota este año en 11 presentaciones, sucumbiendo por 3-6, 6-4 y 7-6(8).

En el mismo certamen, por la noche, Cristian Garin (133º) dejó muchas mejores sensaciones que su compatriota, tantas, que tuvo contra las cuerdas al primer sembrado del cuadro principal, el estadounidense Tommy Paul (13º), frente a su público, pero, pese a comenzar en ventaja, el resultado terminó siendo idéntico, un cruel 2-6, 6-2 y 7-6(5). Por lo menos “Gago” ganó un encuentro en suelo norteamericano, aunque su balance de la campaña tampoco es muy alentador, con cuatro victorias e igual cantidad de caídas en el circuito mayor.

Jarry tampoco pudo

Ayer por la mañana, Nicolás Jarry (58º) completó unas 24 horas para el olvido del tenis nacional, en su debut en Bucarest, donde retornaba a las canchas luego de una fractura en el dedo meñique del pie derecho sufrida en Santiago, que lo tuvo todo abril sin jugar, quedándose al margen de los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami. Esa falta de ritmo se notó en su duelo con el australiano Christopher O’Connell (87º), quien parecía encaminarse hacia un triunfo fácil al instalarse 6-2 y 5-4 con su servicio.

Pero entonces se vislumbró una posible remontada, una luz al final del túnel, ya que el “Nico” se llevó los tres juegos siguientes y mandó todo a un tercero, donde no hubo más quiebres, por lo que tuvieron que irse al tie-break. En esa instancia, tal como el “Jano”, llegó a adelantarse 3-0, no obstante, no fue suficiente para torcer este par de jornadas amargas para las raquetas criollas y se despidió del campeonato rumano con un 6-2, 5-7 y 7-6(5).

De esta manera, el nieto de Jaime Fillol también presenta un registro negativo en este arranque anual, con apenas tres triunfos y seis derrotas, para un saldo total de los jugadores nacionales de solamente nueve celebraciones y 19 reveses. Esta mala performance ya se ve reflejada en el ranking: desde el 1 de enero, el “Príncipe” ha descendido 24 puestos, el “Ale” ha bajado nueve casilleros y “Cris”, que no pudo defender 75 puntos en su paso por Estados Unidos, está más abajo del 151º lugar donde inició este curso en la actualización en vivo del escalafón.