“Lo que no hace Gareca lo hizo Álvarez”: El análisis de Rodrigo Sepúlveda ante triunfo de la U en Copa Libertadores

Universidad de Chile vs Botafogo

“Lo que no hace Gareca lo hizo Álvarez“. Así de claro fue el periodista Rodrigo Sepúlveda al analizar el destacado triunfo de Universidad de Chile en la Copa Libertadores, tras vencer por 1 a 0 frente a Botafogo en un lleno Estadio Nacional.

PUBLICIDAD

Su comparación fue contra el actual técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, refregándole en la cara el buen cambio que hizo el DT azul, el cual logró cambiar el rumbo del partido y conseguir los tres puntos.

“Quiero felicitar a la ‘U’, porque le acaba de ganar al actual campeón y con siete titulares que se repitieron en la final. El análisis parte así, hoy la ‘U’ no se enfrentaba a cualquiera”, señaló el rostro de Mega.

Y si bien, reconoció que el primer tiempo no le gustó para nada, destacó que "la ‘U’ se hizo respetar".

“Y lo voy a repetir, porque creo que hay cosas que hay que destacar en el fútbol y esta es una de ellas: la ‘U’ no le ganó a cualquier equipo”, recalcó.

En cuanto a los primeros 45 minutos, señaló que “la ‘U’ no me gustó nada, le costó mucho a los laterales pasar, no se sentían cómodos".

Sepu destacó triunfo de la U en Libertadores

Pero, en el segundo tiempo “la ‘U’ es otra. Tiene dos modificaciones que para mí son fundamentales; no es que Altamirano haya jugado un desastre, pero lo que hizo Poblete fue muy superior. Encarador, rápido, muy metido. Poblete me parece que fue una gran ayuda para Díaz y Aránguiz. El ingreso de Poblete fue clave”, destacó.

PUBLICIDAD

“Lo otro que encontré fundamental fue el ingreso de Guerra. Guerra entró en otra sintonía, mucho más de equipo, colaborativa, mucho más sensible de lo que tenía que hacer la ‘U’”.

Producto de esto, sacó a colación al Tigre Gareca a quien se le critica por no lograr revertir los partidos de La Roja.

“Minuto 46. Lo que no hace Gareca lo hizo Álvarez: se atrevió. Esta ‘U’ del segundo tiempo me gustó mucho más. Felicitaciones a la ‘U’ por lo que hizo el segundo tiempo. Por ahí va la mano de la Universidad de Chile, un equipo más colectivo”, consignó La Cuarta.

Con el triunfo, la U iguala a Estudiantes de La Plata en la punta de la tabla de posiciones del Grupo A, quedando ambos con tres puntos.

El próximo martes 8 de abril los azules se enfrenetan a los argentinos de visita.