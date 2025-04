“Me dijeron: ‘Continúe, siga trabajando tranquilo’”: Gareca asegura que “el ambiente en la selección no es el ideal” y que la ANFP respaldó su trabajo

A casi una semana de haber sido confirmado por Pablo Milad como entrenador de la selección, pese a estar último con la Roja en las clasificatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Ricardo Gareca se refirió a su actual momento deportivo en la banca chilena y los motivos que tuvo para seguir al frente del combinado nacional.

Fue en conversación con el programa argentino “No veo la hora”, en Dsports Radio 103.1 FM, que el estratego reconoció esta tarde la crisis actual del seleccionado, que tras su derrota ante Paraguay (1-0) y empate con Ecuador (0-0) en la pasada doble fecha del proceso sudamericano, quedó a cinco puntos de Venezuela, hoy en día clasificado al repechaje mundialista, y en el último de las posiciones junto a Perú.

Ricardo Gareca y sus razones para seguir en la Roja

“El ambiente en la selección no es el ideal, todos somos conscientes”, indicó Gareca, quien a pesar de su mala campaña al mando de la Roja, aseveró que aún mantiene una “buena relación con la dirigencia” de la ANFP.

“En mi postura, yo estaba seguro de mi posición y la de mis colaboradores: era continuar. Me fui de una reunión y, al poco tiempo, me llamaron para ratificarme”, recordó el entrenador respecto de la reunión que sostuvo el pasado 28 de marzo, y en las oficinas de Quilín, con el presidente Milad y otros directivos de la ANFP.

En este tiempo en que Chile no ha ido a los mundiales, la presión es muy grande — Ricardo Gareca

“Me dijeron: ‘Continúe, siga trabajando tranquilo’. En este tiempo en que Chile no ha ido a los mundiales, la presión es muy grande. La dirigencia tiene mucha personalidad y está muy claro lo que quieren”, agregó.

Respecto de lo que vendrá ahora con la selección en sus partidos de junio frente a Argentina en el Estadio Nacional; y Bolivia, en la altura de La Paz, Gareca avisó que podría darle una nueva oportunidad a Carlos Palacios y que el duelo ante los actuales campeones mundiales será uno “muy difícil” de abordar.

Lo que viene para la selección

“Palacios está en mi radar, es buen jugador. Me interesa; después, está en él si quiere o no venir a la selección. Yo no le cierro la puerta a nadie, menos a los jugadores que pueden venir. Si yo veo y me gusta lo que estoy viendo, lo convocamos; después, será un problema de él si viene o no. Esto es un problema general de los jugadores”, dijo.

“¿Cómo va a ser un partido fácil con Argentina? Hay dichos que aumentan la polémica, eso es un condimento para una reacción. Argentina siempre es difícil: ahora que es la mejor selección del mundo y también cuando se la cuestionaba por llegar a finales y no ganarlas. Siempre es difícil. Hoy sigue siendo la misma potencia y es complicado enfrentarla en cualquier escenario”, puntualizó.

“Yo ahora tengo expectativas con Chile, lo que quiero es afianzarme en donde estoy. Si me preguntas qué es lo que quisiera (…) bueno, después que termine este proceso, me gustaría volver a mi país. No me veo sin trabajar, amo lo que hago. No le tengo miedo a ningún desafío; no elegiría un equipo, iría donde me llamen, no tendría problema en ponerme a trabajar en cualquier club”, finalizó.