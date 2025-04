“Lo entiendo completamente”: Carlos Palacios se refirió al castigo que le dio DT de Boca Juniors por ausentarse a un entrenamiento

Pese a ser uno de los más destacados futbolistas de Boca Juniors durante esta temporada, Carlos Palacios fue el gran ausente en el último partido del club argentino en el torneo local.

¿El motivo? Un castigo que le aplicó su técnico, Fernando Gago, por no llegar al entrenamiento del lunes de la semana pasada debido a un retraso en el vuelo que lo trajo de regreso a Buenos Aires, y que desató una oleada de especulaciones de los medios deportivos argentinos, que apuntaron a una supuesta indisciplina por quedarse un día más en Chile.

Su ausencia en el duelo ante Newell’s Old Boys fue tan notoria (perdieron 2-0), que muchos hinchas de Boca Juniors, e incluso periodistas deportivos locales, aseguraron que el castigo de Gago fue más duro para el equipo que para el jugador chileno.

La explicación de Carlos Palacios

“Me dieron dos días libres, sábado y domingo, e íbamos a entrenar el lunes en la tarde. Me confié porque tomé casi el último vuelo de Chile a Argentina, que era a las 11:30 de la mañana”, explicó Palacios en conversación con Mega.

“Cuando iba al aeropuerto, tuve un pequeño incidente (…) un choque, y debí quedarme ahí para solucionar el problema, ya que tuve que dar mis datos. En ese instante de inmediato avisé al club. Que no llegaba al entrenamiento y que el próximo vuelo que podía tomar era a las cinco de la tarde y que por eso no alcanzaría al entrenamiento porque la práctica era a las cuatro de la tarde”, explicó.

“Al llegar al otro día al entrenamiento comenzaron a hablar muchas cosas que no pasaron, en verdad. Hablaron de la fiesta ‘Bresh’ que fui y que mucha gente creyó que fue de domingo para lunes, y que por eso no llegué al avión. Eso es mentira, porque esa fiesta fue el sábado y a la cual fui en mi tiempo libre”, puntualizó el formado en Unión Española, quien reconoció que su infortunio “fue un accidente lamentable que me pasó”.

“Esto fue un accidente lamentable que me pasó y que me hizo perder el entrenamiento. Nunca soy de faltar a las prácticas, tampoco lo haría porque es mi trabajo, lo que me gusta hacer y por algo estoy acá en Boca”, se defendió.

“Además, cuando pasó el incidente avisé de inmediato al consejo del club. No fue que ellos se dieron cuenta como que no llegué. Por eso no me castigó el club, no hubo multa incluso. Además, el técnico hizo lo que se debe respetar como equipo y es una regla de convivencia de respeto, así que son las que debo cumplir y lo entiendo”, dijo Palacios, quien incluso ponderó positivamente su castigo y la decisión de su entrenador.

“Entiendo completamente lo que hizo Fernando, porque no llegué a entrenar y es como cualquier persona que no llega a trabajar”, explicó.

“Son reglas de convivencia que se deben respetar, así que no hay problemas en el camarín, tampoco hay problema con Fernando, con quien me reuní, conversamos y obviamente le pedí disculpas y me comprometí que no volverá a ocurrir y que se entienda que voy harto a Chile porque tengo a mis hijos allá y me gusta estar con ellos”, finalizó.