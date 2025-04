“Si no se produce nada anormal”: Manuel Pellegrini reacciona a posible oferta de la CBF para hacerse cargo de la selección brasileña

Manuel Pellegrini aclaró este viernes los rumores de la prensa deportiva que lo situaron junto a otros connotados entrenadores, como el italiano Carlo Ancelotti y los portugueses Abel Ferreira, Jorge Jesús y José Mourinho, como uno de los objetivos de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) para hacerse cargo de la banca de la selección pentacampeona mundial.

La reciente salida del técnico Dorival Junior, luego de ser goleados por Argentina (4-1) en las clasificatorias sudamericanas, han revuelto las aguas en el balompié brasileño, que busca denodadamente el nombre de un experimentado y renombrado estratego internacional para hacerse cargo del combinado con el objetivo de encaminar su rendimiento e imagen deportiva, devaluada en este proceso mundialista donde ya ha perdido en cinco ocasiones.

La respuesta de Manuel Pellegrini

Uno de los nombres sondeados habría sido el del actual DT de Betis, quien en la previa su partido de la liga española ante Barcelona (mañana, a las 16:00 horas), aclaró que su vínculo contractual con el cuadro hispano sería hoy en día el mayor impedimento para asumir el cargo en Brasil.

“Es una pregunta que me han hecho en otras ocasiones, tengo contrato con el Betis un año más”, dijo Pellegrini. “Me gusta cumplir mis contratos, me queda un año más y si no se produce nada anormal esperamos cumplirlo y ojalá seguir creciendo con el Betis”, agregó el chileno, quien insistió en que por estos días su prioridad no pasa por su futuro laboral, sino que por el próximo encuentro de su equipo.

“No es un tema prioritario (…) lo que ahora pienso es ganar al Barcelona en el próximo partido. El futuro se va dando solo”, puntualizó.

La urgencia de la CBF por encontrar un nombre para hacerse cargo de su selección ha sido el tema casi excluyente de los medios locales, donde uno de sus periodistas más conocidos, André Rizek, de SporTV, aseveró que en la carrera por asumir el puesto “cuatro nombres son favoritos ahora, y están siendo evaluados para llegar a la banca”.

Estos serían, según Rizek, Mourinho, Jorge Jesús, Abel Ferreira y Carlo Ancelotti. “Pude averiguar y es una fuente muy fiable, muy insospechada y puedo confirmarles cuatro nombres que están en la mesa de la CBF. Los cuatro nombres son favoritos y están siendo evaluados”, aseguró.