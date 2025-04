“Desde que me acuerdo”: Joe Abrigo confesó que decidió dedicarse al fútbol profesional cuando “vi a mi hermano en la cárcel de menores”

Una estremecedora entrevista es la que esta noche ofrecerá el mediocampista de Palestino, Joe Abrigo, quien en TNT Sports no solamente hablará de su gran momento futbolístico en el cuadro árabe, sino que abrirá su corazón para relatar las complicaciones que tuvo durante su adolescencia en un entorno de riesgo social y la principal motivación que lo llevó a dedicarse en un ciento por ciento al fútbol profesional.

“La delincuencia ha estado en mi familia desde que me acuerdo”, recordará el futbolista nacional en el programa “Te quiero ver”, donde desde las 23:15 horas contará que desde “mi abuelo por parte de mamá, mis tíos, mi hermano chico, mi mamá, y por mi familia en general. Me tocó vivir cosas feas”.

La dura vida de Joe Abrigo

Un revelador relato de su infancia, en la que tanto su madre (Brenda) como su hermano menor hoy día no están junto a él debido a que ambos han estado encarcelados.

“Un día que tenía que ir a la selección chilena juvenil, que te levanten a las cuatro de la mañana la policía, todos encapuchados, y te apunten en la cabeza preguntando dónde está tu mamá (…) fue algo muy fuerte para mí”, contó Abrigo, quien conmoverá con un doloroso episodio de su vida, el que finalmente gatilló su deseo de dedicarse al fútbol para -como tantos otros deportistas- salir del entorno criminalidad que lo rodeó desde su nacimiento.

No era primera vez que despertaba porque había disparos en mi casa o fuera de mi casa — Joe Abrigo

“Pasaba seguido, no era la primera vez que me tocaba ver esas cosas, no era primera vez que despertaba porque había disparos en mi casa o fuera de mi casa. Esas cosas me generaron una coraza y eso me fue haciendo inmune para que no me afectara. Igual, con el tiempo, sí me fue afectando. Ahora que veo a mis hijos, sólo quiero que nunca pasen por lo que me tocó pasar a mí”, sinceró.

“A los 15 años, cuando me echaron de Unión Española, no quería jugar más a la pelota. Empecé a salir a la calle, estaba siempre con amigos y luego vi que ellos comenzaron a irse presos, a irse a cárceles de menores, y fui quedándome solo”, recordó el jugador de Palestino, quien reconocerá en su entrevista que “lo que realmente me hizo cambiar fue ver a mi hermano en la cárcel de menores”.

“Eso me pegó, porque era mi hermano chico. Dormíamos en la misma cama con él y de un día a otro no tenerlo, creo que eso fue fuerte. El fútbol me sacó de todo lo malo, me libró de todo y me hizo ser una mejor persona, porque la formación en el fútbol te da muchos valores. Me dio otro estilo de vida”, agregó el deportista, quien confesará sus deseos de volver a abrazar y besar a su madre, Brenda, hoy en día privada de libertad.

El fútbol me sacó de lo malo, me libró de todo y me hizo ser una mejor persona, porque esa formación te da muchos valores — Joe Abrigo

“Mi mamá siempre ha sido una luchadora de la vida. Me tuvo muy joven, a los 14, 15 años, y a mi hermano lo tuvo a los 19. Entonces, mi mamá siempre ha sido una luchadora. En estos momentos no está como me gustaría, no está en un lugar que me gustaría. Está privada de libertad en este momento, y son cosas que no quiero que ella pase, pero que al final son decisiones de ella, de su vida, y yo no puedo tomar decisiones por ella”, explicó Abrigo, quien incluso señalará que en la compra de su casa junto a su esposa e hijos, espera que alguna vez su madre esté presente para sentirse orgullosa de sus logros.

“Le he mostrado fotos de la casa que nos compramos con mi señora. Ella está feliz, está orgullosa de mí, aunque no lo demuestra. Somos muy parecidos en ese sentido”, dijo.

“Obviamente quiero ese reencuentro, volver a abrazarla, darle un beso a mi mamá. Yo quiero estar con ella nomás”, finalizó.