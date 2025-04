El round de Vidal con Wanderers por hacer “trampa” en el 0-0 de Copa Chile con Colo Colo recibe dura respuesta caturra: “No hay comparación”

Un desalentador empate sin goles ante Santiago Wanderers, que clasificó al cuadro porteño a los octavos de final de Copa Chile y puso al Cacique con un gran signo de interrogación de cara a sus próximos partidos del jueves, por Copa Libertadores; y el domingo, ante la U en el Superclásico, dejó con un sabor a amargo a los futbolistas y cuerpo técnico de Colo Colo.

PUBLICIDAD

Uno de los más indignados, Arturo Vidal, quien acusó a los porteños de hacer “trampa”, ya que a su juicio, usaron todos los recursos ajenos al fútbol posibles para mantener el empate de este domingo en el Monumental.

“Molesta que paren tanto el fútbol”, indicó el King, quien aseveró en camarines que “yo creo que es trampa. Cuando entra la camilla, y entran cinco personas del banco molesta mucho”.

“Le quitan ritmo al juego. Es feo lo que hacen. A nosotros también nos molesta”, señaló.

Su reclamo, que encontró eco en el periodista Manuel de Tezanos, quien en su programa “Balong Radio”, indicó que “quizá la palabra no es trampa, pero es complicado desde el punto de vista reglamentario, están maniatados los árbitros si uno lee el reglamento. Entiendo la molestia y la comparto. Efectivamente hay una deslealtad grande entre compañeros de profesión, porque al final tienes que jugar el partido”, fue duramente cuestionado por los futbolistas visitantes, quienes validaron la forma en que encararon dicho partido ante el equipo de mayor presupuesto en el fútbol chileno.

La respuesta de Wanderers a Arturo Vidal

“Puede decir lo que quiera, no tiene tanta repercusión. Vinimos con un plantel de 150 millones contra uno no sé, de 600 millones (NdR: con un presupuesto de mil millones de pesos). No hay comparación en calidad”, indicó el arquero Eduardo Miranda.

Puede decir lo que quiera, no tiene tanta repercusión. Vinimos con un plantel de 150 millones contra uno no sé, de 600 millones — Eduardo Miranda

Según el guardameta, los caturros hicieron “el partido que necesitábamos, que nos daba la clasificación. Con inteligencia, con pasión, para representar esta camiseta, para la gente de Valparaíso”.

PUBLICIDAD

“Fuimos inteligentes, nos sirve a nosotros (el empate). Sabemos de su poderío, la calidad de jugadores que tienen”, puntualizó.

“Venir a jugarle de igual a igual es más difícil, nos acercamos a la realidad”, finalizó.