Novak Djokovic se mentaliza para enfrentar a Alejandro Tabilo en Montecarlo: “Siento que todavía me queda gasolina en el tanque”

Tras clasificar a la segunda ronda del MS 1000 de Montecarlo, luego de vencer ayer al suizo Stan Wawrinka (163°), Alejandro Tabilo (32°) se apresta para medir fuerzas por segunda ocasión en su carrera tenística con el serbio Novak Djokovic (5°).

PUBLICIDAD

Un duelo de alto calibre para el tenista nacional ante el otrora número 1 del circuito de la ATP, del que esta jornada se conoció el horario y cancha donde se disputará. La pista de arcilla “Rainier III”, en el tercer turno, luego de los encuentros que protagonizarán Daniel Altmaier-Richard Gasquet y Francisco Cerundolo-Carlos Alcaraz.

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo?

Una jornada que iniciará a eso de las 11:00 horas locales, las cinco de la madrugada en Chile, y que para el caso del duelo Tabilo-Djokovic se calcula comenzará poco después de las 9:00 horas en nuestro país.

Ad portas a su nuevo enfrentamiento con “Nole”, el chileno aportó una breve pero directa alusión al partido en sus redes sociales. Un “nos vemos mañana”, que publicó en una historia de su cuenta oficial de Instagram apenas conoció de la programación oficial de su partido ante Djokovic.

El único antecedente previo del chileno-canadiense con el europeo data del MS 1000 de Roma del año pasado, cuando en una actuación que fue elogiada en todo el planeta, el deportista nacional superó con un aplastante 6/2 y 6/3 a Djokovic.

Una derrota que no amilanó al serbio, quien en la previa al duelo de mañana aseveró estar en condiciones de seguir rindiendo al máximo nivel pese a que sus recientes actuaciones y lesiones han minado sus opciones.

La confianza de Novak Djokovic

“Todavía siento que me queda gasolina en el tanque. Creo que, como he demostrado en Australia y Miami, todavía puedo jugar a un alto nivel. Y eso me sigue dando la satisfacción de estar en la pista y competir”, señaló Djokovic, quien asume las críticas de algunos expertos, que insisten en que por su edad y estado físico no volverá a mantener el rendimiento que lo encumbró hasta la cima del tenis mundial.

PUBLICIDAD

Alejandro Tabilo reaccionó en sus redes sociales a la programación de su duelo de segunda ronda ante Novak Djokovic. Fuente: Instagram @tabilo97.

“Sé que hay un grupo de gente que piensa que debería dejar el tenis en lo más alto, lo cual entiendo. Mucha gente pensaba que debía dejarlo después de la medalla de oro del año pasado (en los JJ.OO. de París 2024). Pero veamos qué nos depara el futuro”, expresó el serbio, quien de cara a su duelo ante Tabilo afirmó que “por supuesto, me encantaría ganar”.

“Si me dicen que este año voy a ganar mi título número 100 en cualquiera de los Slams, firmo enseguida. Pero es una gran montaña que escalar, así que hay que ser un poco más humilde y esperar lo mejor”, concluyó el europeo.