Camino al Mundial de Malasia: Selección Chilena de Creadores de Contenido se instala en La Florida con histórico utilero de La Roja a la cabeza

La Selección de Creadores de Contenido se tomó las cosas en serio, y con miras al Mundial de Malasia que se realizará en el mes de septiembre, son más de 30 influencers y deportistas los que ya llevaban siete meses entrenando en busca de su mejor rendimiento ante el desafío internacional que se les avecina.

PUBLICIDAD

Por lo mismo, el próximo sábado 26 de abril, el representativo nacional se medirá frente a su similar de Colombia, partido que se efectuará en la renovada cancha del Estadio Bicentenario de La Florida, recinto que la Municipalidad y la Corporación de Deportes, pusieron a disposición del equipo que integran reconocidas figuras como el ex “Gran Hermano” Fernando Altamirano (Bambino), Rodrigo Inostroza (Dino), el actor Oliver Börner, Rantés Verdugo (Ranty), el humorista Bodoque, el tiktokero Fritzon, el “Pollo” Castillo y el ex Yingo Ariel Osses, conocido como Eldi.

A ellos se sumaron Catalina Vega, destacada en el mundo free style y Viviana Acevedo, considerando que los representativos obligatoriamente deben ser de carácter mixto. También, al poco andar se integraron los ex futbolistas Fernando “Chiqui” Cordero, Jaime Valdés y Roberto Gutiérrez.

“Llevamos siete meses entrenando y se ha formado un grupo muy lindo, estamos preparándonos para grandes, tenemos espacio para soñar. Yo en lo particular siempre soñé con ser futbolista, se medio la oportunidad de tomar ese camino, pero finalmente me decidí con ser actor, una decisión que no me arrepiento, pero siempre es bueno seguir vinculado al deporte”, comentó Oliver Börner.

Regreso a la actividad

Además, en el staff de la Selección de Creadores de Contenido, figura el ex utilero de La Roja, Wilson Vásquez, quien en enero dejó sus funciones en Juan Pinto Durán luego de 18 años con el equipo de todos.

Wilson Vásquez (Comunicaciones La Florida)

Precisamente el emblemático “David Pizarro”, fue el primero en llegar este jueves al Estadio Bicentenario, donde dispuso de todos los implementos para una nueva práctica del equipo.

“Después de terminar mi trabajaba, Diego me llamó a las dos semanas y me interesó mucho el proyecto. Estuve unas semanas bien complicado, pero después se dio la posibilidad de volver a una cancha, así que muy agradecido”, comentó Vásquez.

PUBLICIDAD

Respecto a la nostalgia que le genera volver a un camarín, el oriundo de La Serena dijo que “naturalmente, a todo trabajador le pasa, a uno le da una cierta melancolía, pero hay que saber cerrar un ciclo y comenzar con uno nuevo, y que me mejor hacerlo con muchachos talentosos que van en busca de un sueño, me gusta reencontrarme con lo que siempre he hecho en una cancha y volver a servir”.

Finalmente el director de la Corporación de Deporte de La Florida, Cristóbal Muñoz, valoró la presencia del grupo en Estadio Bicentenario, agradeciendo que “estamos felices de que nos hayan adoptado como su casa”.

“Desde la corporación tenemos tremendas expectativas, estamos generando algo innovador que es vincular el deporte, la entretención y las nuevas plataformas digitales. Es súper importante apoyar estas iniciativas, trayendo a nuestra comuna eventos de primer nivel como este partido entre la selección chilena y Colombia”, agregó.