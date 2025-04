“Feliz de poder mostrar mi nivel”: Tabilo busca esta mañana seguir en competencia en Montecarlo ¿A qué hora y dónde ver su partido ante Dimitrov?

“Un orgullo poder compartir cancha con este tipo de jugadores. Estoy muy feliz de poder mostrar mi nivel en la cancha y seguir avanzando en este increíble torneo”, fueron las primeras palabras que publicó en sus redes sociales el tenista chileno, Alejandro Tabilo (32°), luego de vencer por segunda ocasión al serbio Novak Djokovic (5°). Esta vez, en el MS 1000 de Montecarlo.

“Después de jugar con él el año pasado, es increíble hacer esto de nuevo, no me lo hubiera pensado. Feliz por este resultado, más motivado que nunca para seguir avanzando. He tenido algunos problemas personales, pero he tratado de ir partido a partido para tratar de revertir la mala racha”, agregó el zurdo, ya finalizado su encuentro en la pista central del abierto europeo.

El nuevo desafío de Alejandro Tabilo

Torneo que esta mañana tendrá al nacional en el Court des Princes del recinto monegasco disputando su paso a los cuartos de final frente al tenista búlgaro Grigor Dimitrov (18°), quien clasificó a esta fase de octavos luego de superar ayer a Valentín Vacherot por parciales de 4/6, 6/3 y 6/1.

Si bien Tabilo llega a este duelo ante el europeo tras sus sonados triunfos ante Djokovic (6/3 y 6/4) y el suizo Stan Wawrinka (1/6, 7/5 y 7/5), en los que ha mostrado una evidente alza en su juego respecto de sus anteriores torneos en arcilla, su rival asoma como de temer considerando que en las dos ocasiones en que ambos han medido fuerzas, el triunfo ha quedado en poder de Dimitrov.

Ambos partidos, los únicos que ambos registran en el “Head to Head” de torneos oficiales de la ATP, disputados el año pasado y en pistas duras.

En la Laver Cup, donde el europeo se impuso por un doble 7/6 al chileno-canadiense; y en el MS 1000 de Miami, donde la victoria de Dimitrov se saldó luego de tres sets (6/7, 7/6 y 6/2).

El partido está programado para iniciar a eso de las 11:00 horas de nuestro país, y será transmitido por la señal deportiva de ESPN, en servicios de pago; y por la plataforma Disney+, en emisión por streaming.